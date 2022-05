Can Yaman vittima di stalking: “Non ce la faccio più”, sfogo durissimo

L’attore turco perde la pazienza sui social: “La gente ha superato ogni limite”

Il noto attore turco Can Yaman oggi martedì 17 maggio 2022, oltre a fare una smentita su una notizia errata circolata su di lui, si è lasciato andare a uno duro sfogo sui social. L’amato 32enne dopo aver rassicurato i suoi follower facendo sapere di non essere affatto in procinto di lasciare l’Italia, è sbottato a causa di alcune fan troppo opprimenti:

“Cambierò sicuramente la casa a Roma, non perchè vado via, perchè la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subìsco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che accettate voi”.

Un manager lancia una frecciata a Can Yaman: “L’avventura italiana sta per concludersi”

Da diverse ore sul web si parla della probabile decisione di Can Yaman di rientrare in Turchia: tale novità è arrivata immediatamente alle orecchie delle tantissime ammiratrici dell’attore, che non hanno nascosto la delusione. A svelare che il noto 32enne lascerà Roma in questi giorni è stato il suo ex agente Andrea Di Carlo, lanciandogli una frecciata. Il manager dello spettacolo da cui l’attore si sarebbe allontanato, infatti ha dichiarato:

“L’avventura italiana sta per concludersi. Scatoloni escono dalla casa del Colosseo e i suoi collaboratori mandano sms dicendomi che sono liberi. Potevamo fare Sanremo 2022 che mi è stato chiesto, andare da Mara, da Fazio, ma quando l’artista prende il sopravvento sul buon senso è difficile trovare un dialogo”.

L’ex di Diletta Leotta rassicura i fan e annuncia: “Ecco dove è ambientato il mio prossimo progetto”

La replica dell’attore che nelle scorse settimane ha fatto una dedica inaspettata non si è fatta attendere, visto che si è fatto sentire oggi tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram facendo un annuncio: “Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente non vado via dall’Italia, state sereni, il mio prossimo progetto è ambientato in Italia, ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima”.

Inoltre dopo aver messo a tacere le indiscrezioni del suo addio dall’Italia ha aggiunto: “Vi voglio bene uguale, spero possiamo trovare pace tutti quanti, perchè io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale. Ripeto vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso. Rilassiamoci, vi auguro tanto amore”. Il popolare 32enne inoltre ha fatto una precisazione sulla sua professione: “Gli attori soprattutto quelli internazionali si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte, questa è la natura del mestiere”.