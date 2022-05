Carlo Conti verso l’addio a The Band: per la finale lo show si sposta a…

Scelta la location per la finale di The Band: ecco da quale studio andrà in onda l’ultima puntata

Terminerà venerdì prossimo, 20 maggio, la prima (e forse ultima) edizione dello show con le band condotto da Carlo Conti, che per quattro serate ha tenuto compagnia al pubblico del primo canale della Rai. La trasmissione è andata in onda, nei primi appuntamenti, dal Teatro Verdi di Montecatini ma, come ha annunciato il padrone di casa stesso qualche settimana fa aprendo la diretta, per la finale è stata scelta un’altra sede. E la location in questione è stata svelata in questi giorni dal promo che ha iniziato a circolare sui canali Rai: trattasi di uno studio di Cinecittà, a Roma. Non conosciamo le ragioni per le quali per l’appuntamento conclusivo lo show lascia la sua sede tradizionale e si sposta, appunto, nella capitale: vedremo se il conduttore lo spiegherà dopodomani sera.

La classifica provvisoria delle band che venerdì sera si contenderanno la vittoria dello show di Carlo Conti

A sfidarsi nel corso dell’ultima puntata di The Band saranno gli otto gruppi che abbiamo già visto negli appuntamenti precedenti (ricordiamo che nella prima puntata sono partiti in sedici, solo la metà dei quali ha avuto accesso alla gara). Venerdì si partirà, ovviamente, dalla classifica provvisoria stilata dopo le esibizioni del quarto appuntamento, andato in onda venerdì scorso, che riportiamo di seguito:

1° Cherry Bombs con 60 punti;

2° JF Band e Isoladellerose a pari merito con 53 punti;

3° nessuna band, visto l’ex aequo sopra indicato;

4° Living Dolls con 51 punti;

5° Achtung Babies con 50 punti;

6° Anxia Lytics con 49 punti;

7° N’Ice Cream con 46 punti;

8° Mons con 45 punti.

Cambierà, ed eventualmente come, la classifica dopo le ultime esibizioni? Quale band vincerà il programma?

The Band, ascolti non brillanti: prima e ultima edizione per lo show del venerdì sera di Rai1?

Non si conosce il futuro del programma di Carlo Conti: gli ascolti, come abbiamo evidenziato più volte recentemente, non sono stati altissimi dalla seconda puntata in poi, essendo calati di molto, nonostante un buon debutto avvenuto con oltre 3milioni di telespettatori. Ipotizziamo, quindi, che non vi sia possibilità di una seconda edizione il prossimo anno.