Ascolti, in calo The Band e L’isola dei famosi: ecco chi ha vinto la serata

I dati auditel della serata di ieri: chi ha vinto la sfida tra Carlo Conti e Ilary Blasi?

Ancora un venerdì che ha visto scontrarsi, a colpi di share, L’isola dei famosi e The Band ieri sera, 13 maggio 2022. Ma chi ha avuto la meglio? Le cose non sono cambiate di molto rispetto alla settimana scorsa, con il reality di Canale5 che è risultato essere il programma più seguito. Entrambe le trasmissioni, però, hanno subìto un leggero calo per numero di telespettatori, ma un incremento dello share. Vediamo nel dettaglio, nel prossimo paragrafo, i risultati d’ascolto delle reti ammiraglie Rai e Mediaset, mentre nel terzo diamo un’occhiata generale ai risultati delle altre reti.

Gli ascolti che nella serata di ieri hanno ottenuto The Band e L’isola dei famosi

A seguire il programma condotto da Carlo Conti (andato in onda con la semifinale), come scopriamo da TvBlog che utilizziamo come fonte, sono stati esattamente 2milioni e 77mila telespettatori, con uno share del 13.3% (venerdì scorso i telespettatori sono stati invece poco più di 2milioni 100mila ma lo share si è fermato sotto il 13%); per il reality condotto da Ilary Blasi gli spettatori sono stati invece 2milioni 388mila e lo share del 19.05% (nello scontro in auditel della scorsa settimana i telespettatori sono stati oltre 2milioni e mezzo ma lo share è rimasto un punto sotto).

Ascolti ieri sera: i dati auditel del programmi in onda il 13 maggio sulle altre reti

A sfidare L’isola dei famosi e The Band sono stati due telefilm della serie NCIS, che su Rai2 hanno ottenuto una media del 6% di share; quasi mezzo milione di telespettatori e circa 2 punti e mezzo di share su Rai3 per Germinal, mentre Quarto Grado su Rete4 ha ottenuto 1milione 215mila telespettatori, share dell’8.42%; per Rocky V, pellicola di Italia1, gli spettatori sono stati oltre 800mila, con 4 punti e mezzo di share, mentre Propaganda Live su La7 ha registrato quasi 800mila telespettatori.

Come andranno le cose la settimana prossima? Ricordiamo che anche venerdì 20 maggio la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà il reality ambientato in Honduras, diretto competitor dell’ultima puntata del talent delle band, al termine della quale verrà proclamato il gruppo vincitore.