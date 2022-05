Cristiano Malgioglio pazzo di un cantante dell’ESC: “Mi addormento con…”

“Sono pazzo di lui”, la dichiarazione del commentatore dell’Eurovision Song Contest 2022

Intervista di Malgioglio realizzata da Rosanna Cacio per La vita in diretta e mandata in onda nel corso della puntata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, all’indomani della messa in onda della prima delle due semifinali. Nell’intervista in questione, registrata a Torino, Cristiano ha fatto una rivelazione clamorosa, ammettendo di essere letteralmente pazzo di uno dei cantanti in gara. Chi è l’artista in questione? Trattasi di Sam Ryder, cantante dell’Inghilterra. “Con lui è nato un grande feeling” ha premesso l’inviata del programma condotto da Alberto Matano, alla quale Malgioglio ha risposto: “Sono pazzo di lui. Appena ho ascoltato la sua voce sono impazzito, una voce come la sua non c’è in circolazione. Mi addormento con le sue canzoni, non mi era mai successo nella vita”.

Malgioglio intervistato a La vita in diretta: “Da ragazzino mi truccavo sempre”

Parlando, invece, dei suoi look, Cristiano nella trasmissione di Alberto Matano ha svelato che si truccava sempre quando era ragazzino e, le rare volte in cui non lo faceva, sua mamma gli diceva che era pallido! “Quando mia mamma mi diceva questo, mi vergognavo a dirle che ero pallido perchè non avevo messo la cipria o il fondotinta” ha raccontato, scoppiando a ridere. Ha quindi ammesso che gli fa molto piacere vedere arrivare sul palco del ParaOlimpico di Torino tutti i cantanti con i loro look particolari e anche un po’ stravaganti.

“L’Eurovision con Raffaella Carrà sarebbe stato un’esplosione” secondo Cristiano Malgioglio

Non è mancato, prima della fine dell’intervista, un commento su Raffaella Carrà, ieri sera omaggiata sul finale della manifestazione: “Con lei questo ESC sarebbe stato veramente un’esplosione” ha dichiarato ai microfoni de La vita in diretta, asserendo che donne come l’indimenticabile Raffaella non ne nasceranno più. “Sarebbe stata un’emozione straordinaria avere lei all’Eurovision“ ha affermato. Ha poi concluso mandando un messaggio, attraverso la telecamera, ad Alberto Matano, al quale ha detto scherzosamente: “Sai che lunedì prossimo sarò lì in studio da te e verrò con tutta la mia bellezza”. Finito il servizio, il conduttore dallo studio, ridendo, gli ha risposto dicendogli: “Ti aspetto!”.