Cristiano Malgioglio pazzo di Sam Ryder: “Per lui mi spoglierei e chiederei…”

Il commentatore dell’Eurovision Song Contest senza freni: “Sono pazzo di un cantante”

La simpatia travolgente di Cristiano Malgioglio l’ha portato ad essere anche quest’anno il commentatore dell’Eurovision Song Contest in coppia con Gabriele Corsi dopo il successo dell’anno scorso. Stasera andrà in onda l’attesissima finale su Rai 1 e prima dell’evento Malgioglio si è raccontato in un’intervista sul settimanale Tele Sette. Qui Cristiano ha parlato delle sue preferenze dei cantanti attualmente in gara che, dunque, sono riusciti a passare la semifinale. In particolare Malgioglio si è rivolto a Sam Ryder, il cantante del Regno Unito, sul quale ha detto:

“Sono pazzo di lui. Gli devo fare una bella proposta. Per lui mi spoglierei e chiederei ad Orietta Berti di prestarmi la guepière”.

Poi, tornando serio, Cristiano ha detto che vorrebbe tanto invitarlo a cena perché vorrebbe fargli assaggiare la sua parmigiana di melanzane.

Chi vincerà l’evento musicale? Cristiano Malgioglio sul gruppo ucraino: “Brano non forte”

Si susseguono diverse voci e diversi pronostici sul possibile vincitore dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. Che l’Italia possa fare il bis dopo i Maneskin sembra difficile, anche se la speranza è l’ultima a morire. Attualmente tutti gli artisti sono in ballo e la semifinale, con tanti nomi inaspettati, ha dimostrato che nulla si può prevedere. C’è però un Paese che sembra partire con un po’ di certezze, ovvero l’Ucraina. I Kalush Orchestra vengono dati da molti come i possibili vincitori. A tal proposito Cristiano Malgioglio dice:

“La loro vittoria sarebbe un bel messaggio. Anche se non trovo forte il loro brano rap folkloristico”.

La riflessione di Cristiano Malgioglio sui conduttori: “Avrei aggiunto altri due volti”

Infine Cristiano Malgioglio ha commentato i conduttori dell’ESC di quest’anno, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, promuovendoli. Tuttavia Malgioglio ha detto: “Avrei aggiunto altri due volti”. Poi fa i nomi di Milly Carlucci, per la sua figura istituzionale, e di Romina Power, per la sua popolarità in Europa. Nei giorni scorsi, inoltre, Malgioglio è stato vittima di pesanti insulti ed è stato difeso da Gabriele Corsi. Tra i due c’è un rapporto stretto e insieme sperano di poter fare qualche altro programma su Rai 1.