Cristiano Malgioglio, insulti pesanti: Gabriele Corsi interviene in sua difesa

Cristiano Malgioglio vittima di omofobia: l’attacco choc su twitter

Stasera andrà in onda su Rai1 la secondo semifinale dell’Eurovision Song Contest a Torino. Sul palco a presentare ci saranno ovviamente la popolare cantante romagnola Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. A commentare invece le varie esibizioni ci saranno ancora una volta Gabriele Corsi e il popolare cantautore, il quale purtroppo è stato preso di mira sui social in queste ultime ore. Cos’è successo? Un hater ha pubblicato un post su twitter con una sequela di insulti da far rabbrividire anche il peggiore scaricatore di porto (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Un fino***io e un servo…Che ca**o di Tv…” Post questo che non è passato inosservato agli occhi del collega del cantautore siciliano, che ovviamente ha risposto subito per le rime.

Eurovision Song Contest 2022, Gabriele Corsi attacca l’hater: “Almeno io a qualcosa servo”

Il popolare collega di Cristiano Malgioglio, dopo aver letto il post dell’hater su twitter, non c’è andato affatto giù leggero nei suoi confronti. Difatti quest’ultimo ha risposto con poche parole, ma tanto è bastato per mettere all’angolo lui e la sua omofobia:

“Almeno io a qualcosa servo…Almeno io…Uno che dà del fino***** a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente…”

Un post che è stato apprezzatissimo da molti utenti su twitter, che l’hanno ringraziato per aver preso le parti del suo collega, che giusto ieri ha rivelato di essere pazzo del cantante in gara Sam Ryder (rappresenta l’Inghilterra). Al momento il diretto interessato non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Almeno io a qualcosa servo.

Uno che dà del “finocchio” a qualcun altro, invece, non serve proprio a niente. pic.twitter.com/uSpyTRTQ5A — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) May 12, 2022

Stefania Orlando rimasta davvero senza parole: “Che amarezza”

Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione su twitter anche la giurata dello show in onda su Real Time, Questa è casa mia. Ed in questa circostanza la donna dopo aver espresso ovviamente solidarietà a Cristiano Malgioglio, ha anche colto l’occasione per rivelare di essere assai dispiaciuta che nel 2022 debba ancora essere costretta a leggere post di questo tenore: “Che amarezza…” Si segnala che quest’ultima è anche molto amica del cantautore, con il quale ha convissuto per qualche settimana nella casa più spiata dagli italiani.