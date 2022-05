Don Matteo 13, Cecchini si sposa? Villoresi: “Non lo dirò neanche sotto tortura”

Cecchini ed Elisa si sposano nel finale? La risposta di Pamela Villoresi spiazza

Gran finale per Don Matteo 13: stasera e giovedì, in prima serata su Rai1, andranno in onda le ultime due imperdibili puntate. Ascolti record anche per questa stagione segnata dall’addio di Terence Hill e dall’arrivo di Raoul Bova. Don Massimo ha conquistato tutti sin dalla sua prima apparizione. Una delle colonne portanti della fiction di Rai1 è il Maresciallo Cecchini. L’uomo da un po’ di tempo ha un nuovo amore: Elisa Olivieri, mamma del Capitano. La coppia convolerà a nozze nell’ultima puntata? L’attrice risponde così in un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Non lo confesserò neanche sotto tortura”. L’interprete di Elisa racconta che sul set ha riso tantissimo con Nino Frassica che improvvisa molto, è quasi impossibile non scoppiare a ridere. Ha un buon rapporto anche con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico con cui è andata spesso a giocare a tennis.

Pamela Villoresi parla del cambiamento del suo personaggio in Don Matteo 13: “E’ più profonda e gioiosa”

Il personaggio di Elisa quest’anno si è vista poco nella fiction di Rai1 perché l’attrice è molto impegnata: si è trasferita in Sicilia per dirigere il Teatro Biondo di Palermo. Ha deciso di riservarsi del tempo per recitare in una “perla” come la storica serie di Rai1 che ritiene di qualità, spassosa da girare e da guardare. Il personaggio di Elisa è cambiato. Dice l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni:

“All’inizio era invadente, ora ha un risvolto buffo. E’ più comprensiva, profonda e gioiosa”.

L’attrice di Elisa svela un retroscena sul look del suo personaggio

In tanti hanno notato che Elisa Olivieri preferisce vestire di chiaro. La Villoresi spiega il motivo: “E’ una scelta della costumista che rispecchia il candore naif del personaggio”. Anche l’attrice ama i colori nel vestire e, come Elisa, ama indossare orecchini appariscenti. Intanto cresce l’attesa per scoprire cosa succederà nelle ultime due puntate di Don Matteo 13: un clamoroso ritorno potrebbe stravolgere i piani di Anna Olivieri. Il maresciallo Cecchini sposerà la sua Elisa? Per scoprirlo basterà sintonizzarsi stasera e giovedì su Rai1 alle 21:30 circa.