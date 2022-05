Don Matteo 13 e il rifiuto di Dario Aita: perché Sergio non c’è stato

Dario Aita rompe il silenzio: “Ecco perché Sergio non c’è stato in Don Matteo 13”

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata della fiction record di ascolti di Rai1 e tutti i telespettatori sono in attesa del gran finale. Ci sarà anche il ritorno di Sergio La Cava, presenza fissa nella scorsa stagione, totalmente assente in questa in corso visto che comparirà solo per poche scene finali. Ed adesso a spiegare i motivi della sua mancanza nella serie è intervenuto l’attore che lo impersona. TvMia, infatti, riporta una sua recente ed ironica dichiarazione in merito:

“Come mai manco? Perché questo giro il mio personaggio è rimasto al gabbio, cioè in galera.”

Ed in effetti il personaggio è noto per i suoi problemi con la giustizia e l’inaffidabilità nel crescere in modo sereno la figlia Ines.

L’attore di Sergio svela i suoi progetti: “Ho recitato in un film sulla mafia”

In realtà Dario Aita è ormai un volto noto e amata delle fiction Rai e Mediaset. Nonostante sia molto giovane, classe 1987, ha interpretato ruoli importanti ne Il segreto dell’acqua, Questo nostro amore, La mafia uccide solo d’estate e L’Allieva. Ed i veri motivi della sua assenza nei panni di Sergio La Cava in Don Matteo 13 sono proprio i suoi impegni in altri progetti. L’attore è stato impegnato sia in un’altra fiction di Rai1, Noi, remake di This is us con Lino Guanciale ed Aurora Ruffino e poi ha rivelato:

“Ho recitato in Shotgun, un film sulla mafia che uscirà tra poco.”

Tuttavia i fan della longeva fiction possono stare tranquilli perché nell’ultima puntata ci sarà il ritorno sconvolgente dell’uomo che scombinerà i piani della Capitana Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta.)

Don Matteo 13 anticipazioni, Sergio ritorna: che scelta farà Anna?

Dalle anticipazioni sull’ultima puntata della fiction che andrà in onda questa sera su Rai1, a partire dalle 21.25, si scopre che ci sarà il ritorno di Sergio che creerà scompiglio. Che scelta farà Anna che è divisa tra l’uomo, la partenza per la Siria con Valente e soprattutto il P.M. Marco Nardi che è fidanzato a sua volta con la figlia del Colonello Anceschi, Valentina. Inoltre anche Don Massimo dovrà affrontare una crisi.