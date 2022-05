Don Matteo 13 raddoppia e stravolge la programmazione (anche) della Rai

La fiction con protagonisti Terence Hill e Raoul Bova verso il raddoppio: ecco quando e perchè

Non andrà in onda la settimana prossima Don Matteo poiché, com’è noto da tempo, il palinsesto di Rai1 giovedì sera sarà occupato dalla seconda puntata dell’attesissima edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest (la prima verrà trasmessa martedì mentre la terza ed ultima andrà in onda sabato): per tale motivo la settimana successiva, come scopriamo dal sempre informato TvBlog, la serie tv raddoppierà e farà compagnia ai telespettatori non solo giovedì 19, ma anche martedì 17 maggio. Due appuntamenti, quindi, con le indagini di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che da qualche episodio ha preso il posto del protagonista storico (che tornerà a fine stagione?). Ma c’è anche un retroscena sul ritorno della fiction dopo la pausa della settimana prossima, appunto per l’ESC: il successo in ascolti pare abbia indotto i vertici Rai a cambiare il palinsesto di Rai2, come spieghiamo al dettaglio nel prossimo paragrafo.

Don Matteo fa slittare a fine mese la partenza della nuova edizione di Boss in incognito

Martedì 17 maggio, sempre secondo quanto scopriamo da Blogo, sarebbe dovuto iniziare Boss in incognito, il programma condotto da Max Giusti in prima serata su Rai2, del quale quest’anno sono previsti quattro appuntamenti: tuttavia, per evitare lo scontro con la serie tv di Rai1 (che anche ieri sera ha ottenuto ascolti alle stelle) si è pensato di rinviare a fine maggio il debutto del programma, motivo per il quale non lo vedremo il 17 ma il 31, quando la serie poliziesca del primo canale non sarà in onda.

Non solo Boss in incognito: il successo della serie con Raoul Bova e Terence Hill ha fatto scappare Big Show

C’è un precedente legato al successo di Don Matteo 13 e riguarda Big Show: il programma di Canale5 condotto da Enrico Papi, dopo le sfortunate puntate trasmesse il venerdì sera, lo ricordiamo, è stato spostato al giovedì ma, essendo stato letteralmente affondato in termini di ascolti da Rai1, sarà in onda con il quinto ed ultimo appuntamento dopodomani, domenica 8 maggio, proprio per evitare di scontrarsi con la fiction del primo canale della Tv di Stato.