Don Matteo 13 com’è finito: verità Don Massimo, scelta Anna tra Marco e Sergio

Cos’è successo nell’ultima puntata di Don Matteo 13: il protagonista nasconde un segreto

Sta andando in onda proprio in queste ore l’ultima puntata di Don Matteo 13 che già fin dall’inizio ha lasciato scioccati i telespettatori. Infatti la puntata si è aperta con un un incidente stradale ai danni di una povera signora che si è ritrovata con diversi danni fisici. Le indagini dei Carabinieri sono subito risalite alla macchina di Natalina che però l’aveva prestata a Don Massimo. Quest’ultimo, prendendosi tutta la responsabilità, si è professato colpevole ma da subito le cose sono apparse strane. L’uomo, infatti, la sera prima era andato a trovare una donna misteriosa con cui ha passato la notte. Andando avanti si è scoperto che quella donna è la moglie del malavitoso che Don Massimo ha arrestato prima di diventare prete e i due hanno avuto una storia in passato.

La scelta di Anna nel finale di stagione: chi ha avuto la meglio tra i due uomini

Mentre le indagini su Don Massimo sono andate avanti anche le vicende personali dei protagonisti hanno vissuto grandi svolte. Il maresciallo Cecchini, per un malinteso, ha fatto intendere alla mamma del capitano Anna di volerla sposare. La donna su di giri ha iniziato i preparativi finendo alla fine per convincere il maresciallo a sposarsi davvero. E ancora, Anna si è trovata di nuovo Sergio alle costole. L’uomo si è ripreso la figlia e voleva tornare anche con il capitano. Mentre Marco è stato lasciato da Valentina, che ha capito per chi batte il cuore dell’uomo, lui e Anna si sono reciprocamente detti di amarsi ancora. Nell’ultima puntata di Don Matteo 13 però, pur passando la notte insieme, i due si sono allontanati nuovamente. Marco ha infatti scoperto che Anna vorrebbe andare in Siria.

Com’è finito Don Matteo 13: Anna e Marco tornano insieme

Nell’ultima parte della puntata avviene la resa dei conti per tutti. Il maresciallo Cecchini fa la vera proposta di matrimonio alla sua amata. Valentina dice ad Anna di lasciare stare Marco, perché lo fa solo soffrire, e lei in un primo momento acconsente. Accusato di omicidio Don Massimo viene arrestato ma ben presto le prove a suo carico decadono. Il boss cerca di ammazzarlo ma Anna gli spara in tempo e salva il prete. Infine, grande finale, Anna capisce di non voler più giocare da sola e corre da Marco per tornare insieme. Non resta che aspettare la prossima stagione della serie che, è ufficiale, si farà!