Don Matteo, la nuova stagione si farà! Arriva lo spoiler: “Torneremo…”

L’attore di Ghisoni scopre le carte sulla nuova stagione: ecco l’indizio

Non solo protagonisti dal grande nome come Terence Hill, Nino Frassica, Flavio Insinna o Maurizio Lastrico, ci sono alcuni attori che fin dalla prima stagione recitano quasi nell’ombra in Don Matteo. Tra di loro troviamo Pietro Pulcini, il simpatico brigadiere Ghisoni nella fiction di Rai Uno che interpreta alla perfezione il ruolo fin dal lontano debutto. Dagli esordi a Gubbio fino al trasloco a Spoleto, la spalla del Maresciallo Cecchini non è mai mancata. E questa volta si è ritagliato uno spazio fondamentale, visto che nel corso di una intervista rilasciata a DiLei.it, l’attore è stato il primo a sbottonarsi su una ipotetica quattordicesima stagione di Don Matteo, commentando il grande umore circolante a Spoleto durante le riprese:

C’è un clima pazzesco in Don Matteo e si ricreerà appena torneremo di nuovo sul set.

Tutto dunque sembra portare alla nuova stagione.

Don Matteo, Pietro Pulcini rivela: “Ecco come è stato accolto il nuovo protagonista”

Sempre nel corso dell’intervista l’attore che interpreta Ghisoni in Don Matteo ha commentato anche l’avvicendamento sul trono della fiction, con Terence Hill che ha abdicato e ha lasciato spazio all’arrivo di Raoul Bova. Il premiato attore è stato accolto nel migliore dei modi, non solo sul set ma anche dal pubblico, che sembra aver dimenticato, almeno in questo momento, il doloroso addio di Girotti: “Raoul è una persona stupenda che si è integrata benissimo nel gruppo. Appena è arrivato, sembrava già uno di famiglia” – ha raccontato Pietro Pulcini parlando a Dilei – .

Pietro Pulcini sul possibile grande ritorno: “Nessuno può saperlo”

Questa sera la fiction Don Matteo arriverà al termine dopo quasi due mesi di programmazione. La tredicesima stagione si è confermata un grande successo con ascolti molto importanti sia sul piccolo schermo che in streaming su RaiPlay. E non era affatto scontato visto il pesante addio di Terence Hill, che secondo Pietro Pulcini ha lasciato un grande vuoto che è stato comunque riempito dall’approdo di Bova nei panni di Don Massimo. Per quanto riguarda il futuro, però, niente è scontato: “Se tornerà? Al momento nessuno sa nulla”. Non resta che attendere.