Ascolti, Don Matteo alle stelle: affondati i programmi della concorrenza

Don Matteo affossa la concorrenza: ascolti incredibili sul piccolo schermo

La seconda puntata di Don Matteo con Raoul Bova al posto di Terence Hill ha permesso a Rai1 di sbaragliare la concorrenza. Anzi, la serata di giovedì 6 maggio ha garantito al primo canale risultati da record, affossando tutti i competitor possibili. E se un indizio poteva non essere sufficiente, due fanno certamente una prova e gli oltre sei milioni di telespettatori che ieri sera hanno seguito la fiction di Rai Uno testimoniano quanto il ribaltone in Don Matteo non abbia intaccato l’affetto dei fan per la storica serie nata nel 2000 e che a distanza di oltre vent’anni è capace ancora di raccogliere dati da record. Per la precisione, ieri sera la fiction ha incollare davanti al piccolo schermo 6.282.000 spettatori e il 31.5% di share, polverizzando la concorrenza. Canale Cinque senza resistenza, visto che ieri sera non ha puntato su programmi originali Mediaset ma sulla riproposizione del pur divertente film con Fabio De Luigi 10 giorni senza mamma.

Canale Cinque staccato: gli ascolti non raggiungono i 2 milioni

Nelle scorse settimane Mediaset aveva in qualche modo tentato di arginare un Don Matteo da record, prima con L’Isola dei famosi e poi con il varietà di Enrico Papi Big Show. Niente da fare, così ieri sera Canale Cinque si è praticamente tirata fuori dalla sfida proponendo il film con la coppia De Luigi-Valentina Lodovini che non è andato oltre 1.554.000 spettatori e il 7.9% di share. Non ha sfigurato a sorpresa TV8, che ha proposto in prima serata la partita tra Roma e Leicester, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League, raccogliendo 1.825.000 spettatori (8.5%).

Don Matteo scava il solco: giovedì sera senza rivali

La serata di ieri sera ha dato delle conferme definitive per quanto riguarda il giovedì sera della tv italiana. Per Don Matteo non ci sono rivali e dopo aver strapazzato Big Show ieri sera nessuno è riuscito neanche minimamente ad ostacolare l’uragano di Rai1, che anche con il nuovo protagonista Raoul Bova sta continuando a raccogliere risultati da capogiro. Anzi, il cambio della guardia ha risollevato gli ascolti dopo un paio di puntate con risultati inferiori al debutto.