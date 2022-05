Don Matteo, spoiler di Maria Chiara Giannetta su Anna: “Farà una scelta che…”

Stasera va in onda la sesta puntata di Don Matteo 13, la seconda senza Terence Hill e con Raoul Bova che veste i panni di Don Massimo. A giudicare dagli ascolti della scorsa puntata, il nuovo parroco è entrato subito nel cuore dei telespettatori di Rai1. Uno dei personaggi più amati della fiction di Rai1 è il Capitano Anna Olivieri. In questo momento Anna e il pm Nardi sono distanti ma cosa succederà nei prossimi episodi? L’attrice rivela al RadiocorriereTv:

“Oggi io e Anna ci assomigliamo sempre meno. La mia vita va in una direzione, la sua in un’altra. Stiamo facendo scelte diverse, lei sta prendendo delle decisioni che io non prenderei mai ma…non posso andare oltre per non spoilerare troppo”.