Eleonora Daniele, quelle parole che non si aspettava: “Sei stata tu…”

Storie Italiane, la conduttrice e le parole inaspettate di Iva Zanicchi: “Sei stata tu a…”

Lungo talk dedicato all’Eurovision Song Contest nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, lunedì 16 maggio 2022, con Eleonora Daniele che ha ospitato, tra gli altri, Iva Zanicchi, intervenuta in collegamento da casa. E proprio Iva, prima di parlare dell’ESC, ha sorpreso Eleonora dicendole delle bellissime parole: “Non posso dimenticare che nel periodo di Sanremo sei stata tu, soprattutto tu, a parlare tutti i giorni della mia partecipazione… e per me, lo sai, non è stato affatto facile fare Sanremo quest’anno”. La cantante ha anche fatto una battuta, scusandosi con la Daniele per averla salutata per ultima: ha infatti prima salutato le altre ospiti della puntata di oggi, ossia Alba Parietti, Rosanna Fratello e Annalisa Minetti. “Chiedo venia, Eleonora, se non ti ho salutata per prima. Tu sei la più importante ovviamente, io e te ci amiamo!” ha detto Iva.

“Mi sei stata molto vicina”, Eleonora Daniele e le parole della cantante a Storie Italiane

“Non è stata facile la partecipazione al festival per me perchè sono anziana e per altri motivi. Tu mi sei stata da subito sempre molto vicina” ha detto Iva Zanicchi alla conduttrice di Storie Italiane, ricordando appunto che ha dedicato proprio a lei uno spazio quotidiano, nella settimana della messa in onda dell’ultimo Festival di Sanremo, all’interno della trasmissione. “Brava! Hai fatto bene” ha poi concluso Iva, alla quale Eleonora ha risposto: “Lo sai che ti voglio bene e ti vuole bene anche tutto il nostro pubblico”.

Come si fa a non volerti bene? Sei una donna straordinaria

le ha detto infine Eleonora. A tale domanda la Zanicchi ha risposto scherzosamente: “Eh, si può!”.

Iva Zanicchi, gag con le altre ospiti: dalla battuta ad Alba Parietti al complimento a Rosanna Fratello

Ringraziamenti ad Eleonora Daniele e commenti sull’Eurovision a parte, la cantante nella puntata di oggi di Storie Italiane ha anche strappato un sorriso al pubblico pronunciando una frase ‘a doppio senso’, diciamo così, mentre pochi secondi dopo ha fatto una battuta a Rosanna Fratello dicendole: “Quando cantavi ‘Sono una donna non sono una santa’ gli uomini ti amavano tutti. Ora tu sei rimasta bella come all’epoca, gli uomini invece sono invecchiati”.