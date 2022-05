“Tragedia immensa”, Eleonora Daniele sconvolta: dramma a Storie Italiane

La conduttrice senza parole all’inizio della diretta di Storie Italiane: “Una tragedia immensa”

Ha aperto la puntata di oggi, giovedì 19 maggio 2022, parlando della tragedia avvenuta ieri a L’Aquila Eleonora Daniele, che ha definito “Una tragedia immensa”, sottolineando che tutta Italia è rimasta sconvolta per quanto è successo.

6 bambini dai 3 ai 5 anni sono stati investiti da un’automobile finita nel giardino della scuola d’infanzia che frequentavano

ha spiegato, aggiungendo purtroppo: “Uno di loro ha perso la vita poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, si chiamava Tommaso e aveva 4 anni”.

Eleonora Daniele e la tragedia dei bambini investiti a L’Aquila: il dramma a Storie Italiane

La conduttrice ha poi spiegato che non si conoscono ancora le ragioni per le quali l’auto, parcheggiata in discesa, si è messa in marcia finendo per sfondare la recinzione del cortile dell’asilo, travolgendo purtroppo i bambini. Si è poi arrestata di colpo Eleonora Daniele (della quale nei giorni scorsi hanno parlato tanti giornali perchè pare sia stata minacciata di morte da un hater): lanciando un servizio sulla sciagura, è sembrata sul punto di commuoversi, come se non riuscisse più a parlare perchè fortemente provata.

E’ molto difficile raccontare questa storia perchè ha veramente dell’incredibile

sono state le prime parole pronunciate dall’inviato del programma intervenuto in diretta dal luogo dell’incidente. Tra le ipotesi, come il giornalista della trasmissione ha sottolineato, c’è quella relativa al possibile sblocco del freno a mano dell’auto da parte del ragazzino che vi era dentro, dell’età di 8 anni, il quale stava aspettando che la mamma andasse a prendere il fratellino proprio all’asilo in questione.

“Era un bambino dolce e bello”, le parole dell’inviato di Storie Italiane sulla piccola vittima de L’Aquila

“Tommaso era un bambino molto dolce e bellissimo. Tutti i bambini sono tali, ma lui aveva qualcosa di speciale” è stata invece la dichiarazione di una delle maestre: la donna non è intervenuta in diretta ma ha rilasciato la dichiarazione ai giornalisti. “Un’altra bambina è in condizioni molto gravi e sta lottando per la vita all’ospedale Gemelli, dove è ricoverata da ieri. Gli altri, invece, pare siano in condizioni stabili” ha spiegato l’inviato di Storie Italiane durante il collegamento di oggi. Una tragedia immane, senza dubbio: ora le indagini mirano a capire se ci sono responsabilità e se poteva essere evitata.