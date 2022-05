Elodie super travolgente: Bagno a mezzanotte sarà la hit dell’estate?

Bagno a mezzanotte rimane tra le canzoni più ascoltate del momento

Continua il grande successo del nuovo brano di Elodie che continua ad essere tra i più scaricati e ascoltati del momento, come l’artista stessa ha fatto notare oggi tramite una storia condivisa sul suo seguitissimo profilo instagram: nella storia in questione ha postato la foto della classifica dei brani di maggior successo, con il suo che si è posizionato al quinto posto. E già immaginiamo la canzone tra i tormentoni dell’estate 2022, con il suo coinvolgente ritornello: “Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby!”. Un successo che arriva dopo altre canzoni gettonatissime e molto ascoltate, come Ciclone e Margarita.

La canzone di Elodie è la più trasmessa dalle radio: sarà il tormentone dell’estate di quest’anno?

A confermare il mega successo di Bagno a mezzanotte è stato, tra gli altri, il sito di Radio Italia, con un articolo pubblicato negli ultimi giorni. “L’artista è tornata ad essere la regina della classifica EarOne: il suo ultimo singolo attualmente è il più trasmesso nelle radio, stando alle rilevazioni di questa settimana” si legge nel pezzo in questione. Ricordiamo, a tal proposito, che la canzone è stata scritta anche da Elisa. Sul podio, esattamente al terzo posto, anche un altro brano italiano, ossia Proganda di Fabri Fibra, Colapesce e Dimartino.

La replica della cantante alle critiche ricevute per il video del suo ultimo singolo

Bagno a mezzanotte è il brano più scaricato e ascoltato ma è stato anche oggetto di critiche, dopo l’uscita, legate al video. Proprio alle critiche ha replicato Elodie, come leggiamo in un articolo di qualche settimana fa pubblicato sul sito di Vanity Fair. “Non c’è assolutamente nulla di male a mostrare il proprio corpo, sono una donna libera” ha dichiarato la cantante a proposito delle immagini contenute nel video del brano. La dichiarazione in questione è stata fatta tramite instagram, dove l’artista ha lanciato anche una frecciata ai suoi detrattori, asserendo: “Mi dispiace quando la libertà femminile mette in crisi uomini piccoli, confusi e spaventati”.