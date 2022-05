ESC cantanti Norvegia Subwoolfer: perché maschere, significato nome, canzone

Subwoolfer significato: perché la band della Norvegia porta delle maschere gialle

Tutto è pronto per la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest in onda stasera su Rai 1. Si tratta dell’evento musicale più atteso a livello mondiale, nel quale partecipano band e artisti di tantissimi Paesi. E tra i cantanti in gara ci sono anche i Subwoolfer con il brano “Give that wolf a banana”. Il duo norvegese fin dal primo momento in cui è arrivato a Torino ha fatto parlare di sé per le curiose maschere gialle indossate dai componenti. Ma qual è il significato? Ebbene tutto parte dal nome della band: un misto tra ‘subwoofer’ (particolare cassa acustica) e ‘woolf’ (ovvero lupo in inglese). Per quanto riguarda le maschere al riferimento del lupo va aggiunto il colore giallo della banana e il tessuto è quello delle tutine dei cosmonauti. Infatti la band ha detto di essersi formata sulla luna e di essere la più grande della galassia.

Give that wolf a banana: tutto sulla canzone dei Subwoolfer

Svelato cosa si cela dietro alla decisione di mascherarsi, e dietro al nome della band, scopriamo qualcosa di più sulla canzone. Dal titolo “Give that wolf a banana”, ovvero “Dai una banana a quel lupo”, il brano in gara all’ESC cita la storia di Cappuccetto rosso ma si rivolge direttamente al lupo. Quest’ultimo viene inteso come simbolo di sensualità, attrazione e pericolo. Il lupo è affamato ecco perché prima di divorare la nonna sarebbe bene dargli da mangiare. Ecco dunque il senso del titolo: un invito a dargli una banana per saziarlo in tempo.

Tutto quello che c’è da sapere sulla band norvegese in gara all’Eurovision Song Contest

Infine vediamo qualche atra curiosità sulla stravagante band della Norvegia. Il duo si è formato nel 2021 e i componenti dicono di chiamarsi Keith e Jim. Tuttavia la cosa curiosa è che i due non si sono mai mostrati senza maschera. La band in gara all’ESC, dove parteciperà anche la cantante dell’Albania Ronela Hajati, sta iniziando a conquistare anche il pubblico dei social. Il profilo Instagram dei Subwoolfer è seguito da 25 mila followers.