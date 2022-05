ESC, retroscena di Laura Pausini su Mika e Cattelan: “E’ stato impossibile…”

Laura Pausini sui suoi colleghi dell’ESC: “E’ stato impossibile incontrarci di nuovo dal vivo”

Conto alla rovescia per l’inizio dell’Eurovision Song Contest che quest’anno, grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione, si svolgerà a Torino e verrà trasmesso in diretta su Rai1 il 10, il 12 e il 14 maggio. Conduttori della Kermesse canora Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La cantante ha svelato un retroscena sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Dopo Sanremo è stato impossibile incontrarci dal vivo di nuovo, quando saremo a Torino voglio finalmente abbracciarmeli un po’. Si sente che c’è armonia e una vera complicità tra noi? Mi manca non poterla vivere fino in fondo”.

La cantante italiana più famosa nel mondo sembra cosi voler smentire le voci su presunte tensioni con l’ex conduttore di X-Factor. I tre conduttori finora sono riusciti a tenersi in contatto grazie a una chat in cui si scambiano idee e si confrontano. Le risate non mancano.

Eurovision Song Contest, la cantante si esibirà? “Si, c’è qualcosa in ballo”

Laura Pausini ha confidato che non vuole avere l’ansia. Ma si limiterà a condurre o canterà anche sul palco dell’ESC? Risponde: “Si, c’è qualcosa in ballo”. Sarebbe bello assistere a un duetto con Mika. La cantante che negli ultimi due anni si è dovuta esibire davanti a un pubblico limitato a causa del Covid, non vede l’ora di riassaporare l’energia della musica dal vivo davanti a un’immensa platea. Spera che questo evento con tante nazioni influenzi la sua musica. E poi per lei è un privilegio poter trasmettere un po’ di gioia in un momento così complicato per il mondo intero.

Gli ospiti delle tre serate dell’ESC in diretta su Rai1 dal 10 maggio

Il 10 e il 12 maggio andranno in onda in prima serata su Rai1 le due semifinali dell’Eurovision Song Contest, il 14 la finalissima. Alle 20 finaliste si aggiungeranno le “Big Five”: Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Italia. Ospiti della prima serata saranno Diodato e i dj italiani Dardust e Benny Benassi, nella seconda Il Volo. Ospiti d’onore della finale del 14 maggio dovrebbero essere i vincitori della scorsa edizione, i Maneskin.