Eurovision cantante Svizzera Marius Bear: età, instagram, fidanzata, canzone

Chi è Marius Bear in gara per la Svizzera: quando è nato e con quale canzone gareggerà

Partirà questa sera L’Eurovision Song Contest 2022 che, grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno, si svolgerà in Italia, precisamente a Torino. Tra gli artisti in gara figura il fenomeno della Svizzera che porterà la canzone Boys do cry (tradotto “i ragazzi piangono”), tratto dall’omonimo album. La ballata è una canzone d’amore coinvolgente che scalda il cuore. Il testo profondo e la voce potente dell’artista svizzero invitano alla riflessione, creando un connubio perfetto. Ma chi è il fenomeno svizzero? Classe 1993, l’artista è nato il 2 aprile e ha festeggiato da poco 29 anni. Il suo vero nome è Marius Hugli e prima di intraprendere la carriera artistica faceva il meccanico di materiali edili.



Eurovision, biografia del cantante svizzero: tutte le tappe della sua carriera

La svolta nella vita di Marius Bear c’è stata nel 2016 quando ha deciso di lasciare il suo lavoro da meccanico per dedicarsi totalmente alla musica. È iniziato così il suo viaggio come musicista di strada, tra la Svizzera e la Germania, che l’ha portato ad essere notato a un festival musicale da un produttore che lo ha portato a New York. L’artista è diventato così gradualmente molto popolare in Svizzera e nel 2017 si è trasferito a Londra per studiare produzione musicale. Il primo album del cantante, Not loud enough, è uscito nel 2019 e l’8 marzo del 2022 è stato scelto per Esc.

Marius Bear, vita privata: il profilo Instagram del cantante e tutte le curiosità su di lui

Molto attivo sui social, soprattutto su Instragram (questo il suo profilo ufficiale), il cantante svizzero che gareggia all’Eurovision ha pubblicato di recente diversi scatti di Torino, città in cui si svolge la kermesse a partire da questa sera (qui la scaletta della 1^ puntata). Riguardo alla sua vita privata non si sa se il cantante sia impegnato sentimentalmente ma ama di certo viaggiare, come testimoniano le sue foto sui social. Non tutti sanno che suona la chitarra e la tastiera e la sua mascotte è un orso.