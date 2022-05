Eurovision Song Contest, retroscena di Blanco su Brividi: “Preferisco…”

Blanco confessa: “Preferisco cantare la canzone a due voci ma…”

Grande attesa per l’esibizione di Mahmood e Blanco stasera sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino. I due canteranno Brividi, il brano con cui si sono aggiudicati la vittoria allo scorso Festival di Sanremo. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia del grande evento il cantante di Brescia ha dichiarato:

“Preferisco cantare Brividi a due voci insieme con Mahmood ma anche da solo è una grande emozione perché la intona quasi più la gente”.

La giovane promessa della musica italiana ammette di non aver visto tante esibizioni perché vuole confrontarsi con quello che succede sul palco al momento senza prepararsi prima. Vorrebbe che ci fosse la sua famiglia in platea. Di recente Blanco ha vissuto un’altra grande emozione: si è esibito davanti a Papa Francesco in Piazza San Pietro il Lunedì dell’Angelo. “E’ stato bellissimo”, dice.

I due vincitori del Festival di Sanremo hanno ricevuto il Telegatto prima dell’ESC

Blanco e Mahmood vinceranno l’Eurovision Song Contest? Quest’ultimo non si sbilancia perché è scaramantico. Le due giovani promesse della musica italiana hanno ricevuto un altro riconoscimento importante prima di partire per Torino: la consegna del Telegatto da parte di Tv Sorrisi e Canzoni perché rappresentano l’eccellenza nella musica sia per la vittoria al Festival sia per il successo dei loro album. I due Telegatti sono uno giallo e l’altro blu, colori scelti anche per simboleggiare la bandiera ucraina, la nazione martoriata dalla guerra. E proprio il gruppo ucraino sembra essere favorito per la vittoria finale.

Finale ESC 2022 in diretta stasera su Rai1: ospiti d’onore i Maneskin

Dopo il successo delle due semifinali che hanno fatto registrare un boom di ascolti, stasera Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika condurranno la finalissima. Alle 20 Nazioni che hanno passato già il turno si aggiungeranno le “Big Five” ossia Francia, Spagna, Germania, Italia e Regno Unito. Ospiti d’onore i Maneskin che hanno trionfato nella scorsa edizione. Tornerà sul palco dell’Eurovision anche Gigliola Cinquetti che vinse nel 1964 con Non ho l’età. Ma l’attesa è tutta per Mahmood e Blanco: l’Italia salirà di nuovo sul podio più alto d’Europa?