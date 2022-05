Fedez in difficoltà dopo il tumore: “Fisicamente il problema è…”

Tumore al pancreas, il famoso rapper lo ammette: “Fisicamente il problema è il fiato”

Oggi Fedez ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza ha parlato della sua vita, dei suoi progetti futuri e della sua rappacificazione con il suo vecchio amico J-Ax. Ha anche rivelato che il 28 giugno farà un concerto benefico in Piazza Duomo a Milano con lo scopo di aiutare la fondazione Tog. Ovviamente la giornalista gli ha subito chiesto quale sarà la parte più difficile nel rimettersi in sesto dopo il cancro in vista di questo grande evento. Quest’ultimo non ha fatto mistero di avere al momento un problema di fiato e di sperare di risolvere entro il mese prossimo:

“Fisicamente il problema è il fiato. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: è stata una gioia incredibile ma subito dopo avevo già il fiatone…”

Fedez torna a parlare della sua operazione per estirpare il tumore: “Alla fine sono stato anche fortunato”

La giornalista de Il Corriere della sera ha poi chiesto al marito di Chiara Ferragni di parlare dell’operazione che è stato costretto a fare mesi fa per estirpare il raro tumore al pancreas. Il giovane rapper, il quale è stato criticato da Vittorio Sgarbi, ha subito dichiarato che l’operazione è andata bene e fortunatamente non è stato neppure costretto a fare la chemioterapia:

“Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia…”

Il ragazzo ha quindi chiosato di credere sia stato molto fortunato in questa occasione perchè purtroppo sarebbe potuta andare molto peggio.

J-Ax ed il retroscena del giovane rapper: “Lui è stato uno dei primi a sapere del mio tumore”

Successivamente la giornaliste de Il Corriere ha anche colto la palla al balzo per far notare a Fedez di aver avuto il suo famoso collega al fianco nel momento in cui ha presentato alla stampa questo suo evento, nonostante non si fossero rivolti parola per quattro lunghi anni. E il marito di Chiara Ferragni ha subito voluto svelare un retroscena:

“Il giorno in cui hanno trovato la massa tumorale avevo appuntamento con lui, quindi è stato tra i primi a saperlo…Dopo tanti anni abbiamo parlato al telefono per sei ore…”

Non è dato sapere cosa sia successo realmente tra loro, ma l’artista ha tenuto a precisare che ormai le vecchie ruggini sono state superate da entrambi: “I tempi sono maturi per andare oltre…”