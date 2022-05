Flavio Insinna, triste confessione sul passato: “Esperienza che mi ha segnato”

A muso duro, l’attore protagonista fa una triste confessione sul passato: “Concentrato di sentimenti”

Flavio Insinna prossimamente su Rai1 (molto probabilmente lunedì 16 maggio) sarà il protagonista della fiction A muso duro, incentrata sulla figura del medico Antonio Maglio. Medico e dirigente dell’ Inail che ha dedicato la sua vita al pieno recupero delle persone disabili. E, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, l’attore e conduttore ha confessato di essere doppiamente emozionato per questo importante ruolo, sia per la figura in se del medico, che per il fatto di averlo conosciuto. Il padre di Insinna infatti era un medico che ha lavorato con il dottor Magli in una struttura romana. E l’attore, inoltre, ha anche ricordato quando il padre l’ha portato con lui nel 1976 alle paralimpiadi in Canada:

“Quell’esperienza mi ha segnato, è stata un concentrato di sentimenti. Ho visto il dolore, la forza la voglia di ripartire.”

Flavio Insinna ricorda il padre scomparso: “Ho imparato a vedere i problemi in un’altra prospettiva”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale su menzionato, l’attore e conduttore de L’Eredità ha colto l’occasione della presentazione della nuova fiction di Rai1, A muso duro, in cui è protagonista per ricordare il padre scomparso:

“Mio padre, che oggi purtroppo non c’è più, era un medico. E quando lavorava nel centro diretto da Maglio mi portò a vedere una partita di basket disputata da ragazzi su sedia a rotelle. Da qual giorno ho imparato a vedere i problemi della vita in un’altra prospettiva.”

L’attore ogni giovedì sera lo vediamo in Don Matteo 13 nelle vesti del Capitano Anceschi (di recente ha anche rivelato cosa pensa della fiction) mentre prossimamente sarà il medico Antonio Maglio, colui grazie al quale furono organizzate i primi giochi paralimpici.

Anticipazioni A muso duro: spoiler sulla trama della nuova fiction di Rai1 incentrata sul medico Antonio Maglio

La nuova fiction di Rai1 che, salvo ulteriori spostamenti, andrà in onda lunedì 16 maggio, è incentrata sulla figura del medico Antonio Maglio artefice delle prime paralimpiadi della storia che si sono tenute nel 1960, sfruttando gli impianti proprio delle Olimpiadi. L’iniziativa ha cambiato per sempre non solo la percezione dei disabili negli altri ma anche la percezione di se dei disabili stessi. Nel cast figurano anche Paola Minaccioni e Claudia Vismara.