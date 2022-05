“Vi prego”, Flavio Insinna e l’appello disperato alla fine de L’Eredità

L’Eredità, l’appello del conduttore: “Sentiamo parlare di tutto tranne di pace…”

Ha approfittato della spiegazione di uno dei cinque indizi della ghigliottina di stasera Flavio Insinna per fare un appello commovente per il ritorno della pace: l’indizio in questione era proprio ‘PACE’ e la risposta del gioco era ‘CONCLUSIONE’.

“Conclusione della pace”, lo chiarisco, non significa che la pace si conclude: alla conclusione di un accordo (che era un altro degli indizi, ndr.) si arriva alla pace

ha spiegato e, con le mani giunte come si vede nella foto in alto, ha continuato: “Se si formano gli accordi, si vive in pace. Vi prego, non sappiamo più come dirlo… sentiamo parlare di tutto tranne di pace”. Ovviamente alle sue parole è subito seguito un applauso da parte del pubblico presente in studio.

Flavio Insinna e le parole toccanti alla fine della trasmissione: “Pace vuol dire fermarsi”

“Si parla di tutto tranne che di fare la pace e fermarsi” e, riferendosi ai due indizi successivi, ossia ‘ACCORDO’ e ‘DEGNA’, ha concluso: “Firmare un accordo significa ritrovare la pace e una degna conclusione pensiamo di meritarcela, abbiamo i capelli bianchi”. Dicendo ciò, ha indicato i suoi di capelli. Ha poi ribadito “Vi prego”, prima di tornare a rivolgersi al campione Marcello al quale ha dovuto comunicare, purtroppo, la mancata vittoria: la parola da lui scritta sul cartellino come risposta non era, infatti, ‘CONCLUSIONE’, bensì ‘FIDUCIA’. “Era bella anche fiducia comunque eh” ha commentato alla fine il conduttore, complimentandosi ugualmente con il concorrente.

Niente da fare per il campione Marcello alla ghigliottina: sfumata una vincita di 52.500€

Non indovinando la parola corretta, stasera il campione de L’Eredità non ha potuto portare a casa gli oltre 50.000€ in palio alla ghigliottina: nello specifico era di 52.500€ la somma che avrebbe vinto se avesse azzeccato la risposta corretta.

Prima del quiz Flavio Insinna è stato ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, dove ha lanciato il film A muso duro, in prima visione tv, tratto da una storia vera, in onda stasera su Rai1, nel quale lo vediamo interpretare il dottor Antonio Maglio, un medico realmente esistito.