Gerry Scotti e il retroscena su Maria De Filippi: “Solo due messaggi l’anno”

Maria De Filippi, famoso conduttore non l’aveva mai detto: il retroscena

Oggi Gerry Scotti ha rilasciato una lunga intervista al portale web FanPage.it. Ed in questa circostanza ha parlato della sua lunghissima carriera e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto il giornalista gli ha chiesto di parlare della sua esperienza come giurato a Tu Si Que Vales. E il conduttore ha quindi colto subito la palla al balzo per svelare un retroscena sul suo rapporto con la popolare collega, asserendo senza indugio alcuno che non si sentono spesso, anzi:

“Tra noi c’è stima reciproca e ci vogliamo davvero bene, ma ci sentiamo giusto due volte l’anno…”

Gerry Scotti sul Festival di Sanremo confessa: “Manco giusto io a condurlo”

Successivamente il giornalista di FanPage.it gli ha chiesto il motivo per cui ogni anno spunta fuori il suo nome come possibile conduttore della kermesse musicale più importante di Italia, ma alla fine non se ne fa mai niente. E il conduttore, che su Tv Sorrisi e Canzoni poco tempo ha rivelato di amare gli show della De Filippi, ha dapprima rivelato di non aver mai ricevuto offerte concrete da parte della Rai, e successivamente non ha nascosto che alla fine è l’unico che nel gruppo storico di speaker di Radio Deejay negli anni ’80 a non essere mai riuscito a condurre l’evento: “Ci sono passati tutti e manco solo io…” Quest’ultimo ha poi dichiarato che comunque per condurre il Festival dovrebbe prendersi un anno sabbatico, e sarebbe davvero complicato, mentre sarebbe al contrario più facile andare al Teatro Ariston da ospite: “In questo caso non avrei problemi invece a strappare un permesso…”

Piero Sognaglia e il doloroso ricordo del conduttore: “Una tragedia”

Il giornalista ha poi voluto chiedere a Gerry Scotti il suo pensiero sulla morte prematura del popolare assistente di studio dei vari programmi di Maria De Filippi, tra cui anche Tu Si Qua Vales. E il conduttore non ha nascosto di aver avuto modo di conoscerlo molto bene, aggiungendo che era un uomo dal cuore d’oro. Per tale ragione la sua morte così improvvisa è stato un colpo al cuore per lui: “Pensare che dovremo registrare nelle prossime settimane i momenti della Scuderia senza di lui, mi riempie il cuore di un dolore enorme…”