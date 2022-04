Gerry Scotti, retroscena mai rivelato: “Ecco cosa amo di Maria De Filippi”

Il conduttore svela i propri gusti televisivi: “Amo i programmi di Maria”

Curiosa intervista rilasciata da Gerry Scotti tra le pagine di TV Sorrisi e canzoni. Il simpatico e amatissimo conduttore, spesso e volentieri protagonista sul piccolo schermo più volte nel corso di una stagione televisiva, ha parlato dei propri gusti televisivi svelando cosa preferisce guardare in casa. Dalle nuove modalità di seguire la tv fino ai programmi e alle serie preferite, passando per i tanti telecomandi che siamo ormai tutti quanti costretti ad avere in casa per stare al passo con i tempi. E lo zio Gerry ci sono dei programmi, in particolare di alcuni amici conduttori, che non può fare a meno di seguire:

Amo gli show di Maria De Filippi e Carlo Conti, poi mi aggiorno con i talk e il TG5 e mi piacciono le serie. Poi nel weekend guardo tutte le partite e passo davanti alla tv circa sei ore al giorno, a differenza delle due che posso concedermi durante la settimana

Gerry Scotti e la confessione sulla digitalizzazione: “Sono abbastanza tecnologico”

Non solo un conduttore sempre al passo con i tempi e seguitissimo, il volto noto del piccolo schermo e di Canale Cinque è anche abilissimo telecomando alla mano! Intervistato da TV Sorrisi e canzoni il presentatore lombardo ha ammesso di riuscire a destreggiarsi bene nonostante i tanti telecomandi che siamo tutti chiamati ad avere in casa nostra per seguire tutto: “Direi che sono sufficientemente tecnologico per districarmi, sì. Invece i miei suoceri a volte hanno bisogno di essere teleguidati per telefono per capire i tasti da schiacciare” – ha rivelato Gerry Scotti – .

Il presentatore rivela il suo grande desiderio: “Vorrei vedere tutte le sere questo programma”

Dopo aver concluso l’esperienza poco fortunata a livello di ascolti con Lo Show dei record, lo Zio Gerry ha spiegato che gli piacerebbe vedere molto spesso uno storico programma di Canale Cinque, tra l’altro pronto a fare il proprio ritorno sul piccolo schermo proprio domani sera: “Vorrei vedere tutte le sere il Maurizio Costanzo Show, non posso fare a meno di vederlo” – ha confessato il conduttore di Mediaset riguardo al programma dell’amico e marito di Maria De Filippi – .