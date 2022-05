Gianmarco Onestini, frecciata da Alessio Tripi: “Non ha avuto il coraggio di…”

Un ex pupo ancora deluso da Gianmarco Onestini: “Mi ha nominato cinque volte”

Tra i concorrenti del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno c’è stato anche Alessio Tripi. Quest’ultimo durante la partecipazione al reality show è rimasto parecchio deluso da Gianmarco Onestini. Ieri sera prima di prendere parte alla finalissima, l’ex pupo ha lanciato una chiara frecciata al 25enne in gara con Mila Suarez durante un’ospitata al format condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti sulla piattaforma Mediaset Infinity: “L’ultima domanda vi prego la sto aspettando. Bisogna svelare questa cosa, mi ha nominato su sei volte cinque, non ha mai avuto il coraggio di avere un confronto con me, ho voglia di avere questo confronto”.



Alessio Tripi, la sua secchiona è grata a Denis Dosio: “Mi ha aiutata tanto”

Alessio Tripi un ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show è stato ospite del programma condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti e dedicato al reality condotto da Barbara d’Urso, che nelle scorse settimane ha perso le staffe durante una puntata. Per iniziare a rompere il silenzio sulla sua eliminazione è stata la secchiona Ilaria Bruni: “A me in realtà non mi ha sconvolto più di tanto, perchè era il primo programma televisivo a cui partecipavo, sono stata molto contenta del percorso fatto, ho accettato le dinamiche di gioco”. Alla domanda se si sente un po’ più pupa dopo questa esperienza ha risposto: “Non mi ero mai messa le extension in vita mia, quindi mi hanno pupizzato, sono anche quasi truccata”. Poi ha preso parte alla diretta il suo compagno di gioco, che ha confessato: “Come prima esperienza sono contentissimo, non me lo aspettavo di entrare in questo bellissimo programma, è stata un’emozione fortissima”. La secchiona quando Dayane Mello le ha chiesto come è stato lo scambio di coppia, ha ammesso: “Io mi sono trovata benissimo con Denis, mi ha aiutata tanto, essendo abituato a stare davanti alle telecamere mi è stato vicino, mi diceva vieni avanti, all’inizio mi ha proprio devastato il primo giorno lo scambio di coppia, poi mi sono trovata bene”.

La fidanzata di Francesco Chiofalo rassicurata da Malena: “L’ho visto veramente innamorato”

L’ex pupo quando gli hanno chiesto chi avrebbe dovuto vincere il programma ha confessato: “Che vinca o Emy e Alessandro, Francesco e Valentina. Io tifo solo loro”. Anche la sua secchiona ha fatto sapere di fare il tifo per le stesse coppie, però ha precisato: “Ho nel cuore anche Denis, se vince lui è anche metà del mio percorso”. Poi tra gli ospiti c’è stata anche Malena, che è tornata a parlare della proposta fatta al fidanzato di Drusilla Gucci: “So benissimo che è fidanzato, passare una notte non significa per forza farci qualcosa. Se vedo che una persona guarda intensamente dico vediamo cosa avrà da dirmi. A me ha fatto molto emozionare quando ha detto che è a un livello inferiore culturale rispetto a lei, la dichiarazione d’amore più bella, l’ho visto veramente innamorato“.