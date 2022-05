Edoardo Tavassi smaschera Maria Laura De Vitis: “Non è interessata a Alessandro”

Maria Laura De Vitis presa di mira dal naufrago del reality show: “E’ una stratega”

Dal momento in cui la giovane naufraga ha messo piede a Cayo Cochinos molti hanno espresso dubbi nei suoi confronti, soprattutto perchè fin da subito ha manifestato un grande interesse per Alessandro Iannoni. E su tutta questa faccenda Edoardo Tavassi, parlando a tu per tu con l’attore romano de L’Isola dei Famosi, non ha fatto mistero di credere che la ragazza stia seguendo un copione:

“Quanto non gliene frega niente di Alessandro da 1 a 10? Sei sciocco te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia…”

Il concorrente ha poi confessato al suo amico di aver ascoltato una chiacchierata tra la ragazza e Carmen Di Pietro. Ed in questa occasione ha notato che la giovane sembrava recitasse.

L’Isola dei Famosi, l’attore non ha dubbi: “Alessandro non è uno sciocco”

Ha poi preso la parola Nicolas Vaporidis, il quale ha subito colto la palla al balzo per spezzare una lancia in favore del giovane figlio di Carmen Di Pietro. Difatti l’attore romano non ha fatto mistero di credere che il ragazzo non sia per nulla uno sciocco, tanto da aver già capito la situazione:

“Alessandro non è sciocco, lo sa. Gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: ‘Non ti preoccupare perché lo so’…”

Il naufrago ha poi rivelato di credere che comunque stiano le cose il ragazzo ha comunque bisogno di distrazioni: “Poi, pure che fosse, gli fa bene una mezza distrazione…” Per tale ragione l’approdo di Maria Laura De Vitis, che è stata attaccata duramente, ha sicuramente riportato il sorriso al ragazzo, permettendogli di allontanarsi un po’ dalla mamma.

Nicolas Vaporidis lo fa notare: “Ecco perchè Carmen Di Pietro è tranquilla”

Successivamente il naufrago ha anche fatto notare ad Edoardo Tavassi che pure la mamma di Alessandro Innoni è tranquilla. Motivo per cui anche quest’ultima non ha preso seriamente questo interesse di Maria Laura nei confronti di suo figlio:

“Carmen è tranquilla proprio perché ha capito, se fosse una cosa vera si preoccuperebbe di più…”

Ovviamente di tutta questa faccenda se ne parlerà ampiamente stasera in puntata. Ci saranno clamorosi colpi di scena?