Guendalina Tavassi accusata di fingere: arriva la difesa a spada tratta di…

L’Isola dei Famosi, naufraga difesa dal suo migliore amico: “E’ senza filtri”

Oggi l’amico di Guendalina Tavassi ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito giusto oggi in tutte le edicole. Ed in questa occasione l’uomo ha subito voluto fare un’importante precisazione sulla sua amica. Di cosa si tratta? C’è chi potrebbe pensare che la naufraga starebbe recitando un copione nel reality. E a tal proposito ha quindi dichiarato che è così anche nella vita di tutti i giorni:

“E’ proprio come la vedete: dinamica, scoppiettante, dice sempre quello che pensa e questo la rende una vera leader della trasmissione…”

E sul rapporto con il fratello Edoardo Tavassi ha rivelato senza indugio alcuno quanto segue: “Tra loro c’è odio e amore…”

Guendalina Tavassi non sarà mai amica di Estefania Bernal: l’amico ne è sicuro

Successivamente il giornalista del magazine Novella 2000, Armando Sanchez, ha chiesto all’amico della naufraga de L’Isola dei Famosi chi in Honduras non potrà mai essere sua/o amica/o. E quest’ultimo non ha avuto dubbi nel rispondere di credere che la sua amica, la quale due giorni fa ha avuto un acceso scontro con Clemente Russo e sua moglie, non legherà mai con la modella argentina, con la quale si è scontrata spesso e volentieri in queste settimane: “Estefania Bernal…Si sono scontrate troppo…” Il giornalista gli ha quindi chiesto chi invece potrebbe diventare un suo amico e alleato nel reality. E l’uomo ha subito fatto il nome di Carmen Di Pietro:

“Loro si conoscevano anche prima della trasmissione…Stanno fortificando la loro amicizia in Honduras…”

E in effetti tra loro è nato un bel rapporto a Cayo Cochinos.

Isola dei Famosi, la naufraga arriverà fino in fondo? L’amico: “Sa quello che vuole”

Il giornalista del magazine di gossip Armando Sanchez ha poi chiesto all’uomo se pensa che la sua amica Guendalina Tavassi potrebbe avere concrete possibilità di arrivare fino in fondo al reality show di Ilary Blasi. E quest’ultimo ha immediatamente risposto affermativamente, asserendo di averla vista molto determinata: “E’ una donna molto sicura di sè…Sa quello che vuole…” L’amico non ha comunque negato che forse da qui al 27 giugno qualche cedimento potrebbe averlo, soprattutto pensando ai suoi figli: “Loro comunque stanno bene…Vivono con i nonni e sono al sicuro…”