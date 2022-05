Guendalina Tavassi contro Clemente e Laura: “Sono delle persone bugiarde”

Nuovo confronto tra Guendalina, Laura e Clemente: dura critica ai due coniugi

La parte iniziale della nuova puntata del seguitissimo reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, è stata movimentata da diversi scontri. Guendalina Tavassi ad esempio, ancora una volta si è scagliata contro Clemente Russo e Laura Maddaloni: “Sono delle persone bugiarde”. Quest’ultima invece ha fatto sapere cosa le ha detto Nicolas Vaporidis della sorella di Edoardo: “Ha detto non sopporto nemmeno i suoi modi schifosi. Ha paura che io lo nomino”.



La strategia attuata dalla sorella di Edoardo in Honduras: “Farò la loro amica”

Questa sera i telespettatori stanno seguendo un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, e per cominciare Ilary Blasi ha fatto questa domanda a Guendalina Tavassi: “Il potere ti ha montato la testa? Non ti ci abituare, poi dipende da te”. La risposta della naufraga che in questi giorni è stata leader è stata: “Sono rimasta quella di sempre”. A questo punto è stata trasmessa una clip in cui la sorella di Edoardo che intanto ha fatto ricredere l’opinionista Nicola Savino, ha criticato Clemente Russo e la moglie Laura:

“Mi stanno facendo capire che sono i più falsi. Complotto che hanno escogitato, hanno fatto tutta questa cosa in modo che noi litighiamo con Nicolas. Adesso voglio giocare la mia strategia, sarà questa, ho a che fare con delle persone false, farò la loro amica“.

La replica della judoka è stata: “Per lavoro faccio questo dalla mattina alla sera”.

Isola, Vladimir Luxuria mette in guardia i concorrenti: “Attenzione al gatto e alla volpe”

Alla domanda della conduttrice Ilary Blasi su cosa pensa della judoka e del marito, la sorella di Edoardo Tavassi invece ha risposto: “La volta scorsa essendo leader avevo la possibilità di poterla mandare in nomination, l’ho voluta graziare, dopo è venuta da me rigraziandomi e mi ha detto brava grazie, sappi che ho nominato Estefania, la stessa cosa l’ha detta a mio fratello, e gli ho detto ancora credi a quei due, poi le ho detto la volta scorsa hai nominato Estefania, e lei no”. A intervenire dallo studio della trasmissione ci ha pensato Vladimir Luxuria, dando l’impressione di aver messo in guardia i concorrenti dai due coniugi napoletani: “Quando si va verso La Palapa ci possono essere dei rifiuti, la vera immondizia è chi vuole mettere zizzania in un gruppo affiatato, attenzione al gatto e alla volpe“.