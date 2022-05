Nicolas Vaporidis messo nei guai da Edoardo Tavassi: “Parla male dell’Isola”

L’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi critica nuovamente l’attore: “E’ disgustoso”

Nell’ultima puntata dell’extra time andato in onda su Mediaset Extra il fratello di Guendalina Tavassi è tornato a parlare di Nicolas Vaporidis, cogliendo l’occasione per rivelare un clamoroso retroscena. Di cosa si tratta? In pratica il romano, parlando a tu per tu con sua sorella ed altri naufraghi, ha puntato il dito contro l’attore, asserendo che gli avrebbe parlato male del programma condotto da Ilary Blasi: “Parla male dell’Isola il programma che fa, questa cosa è disgustosa…” Ma non è finita qua perchè il concorrente ha anche confessato che l’attore gli avrebbe parlato male anche di altri programmi definendoli senza troppi convenevoli trash.

Nicolas Vaporidis preso di mira dalla naufraga: “Racconta di quanto prende per far vedere che ha un valore”

Successivamente ha preso la parola Guendalina Tavassi, la quale ha attaccato a sua volta l’attore romano mettendoci il carico da novanta. Difatti la naufraga ha rivelato che il concorrente avrebbe svelato un po’ a tutti il cachet guadagnato per partecipare all’Isola dei Famosi tanto per darsi un tono, aggiungendo però di credere che non prenda assolutamente cifre simili:

“Rimarca sempre che lui non è trash, che lui non si mette in mezzo a certa gente e che sta qui perché gli hanno dato tanti, tanti, tanti soldi e che noi siamo dei poracci trash…”

La sorella di Edoardo Tavassi ha poi confessato che l’attore, il quale è stato elogiato da Gennaro Lillio, avrebbe anche cercato di far sentire inferiore Nick: “Lo sminuisce…”

Isola dei Famosi, l’attore è una furia contro la naufraga: “Bestia senza controllo”

In un secondo momento è stato mostrato un confessionale di Nicolas Vaporidis, che non ha fatto mistero di essere davvero stufo di passare il suo tempo con gli altri naufraghi, i quali hanno il dente avvelenato nei suoi confronti. Ha poi scagliato una frecciatina velenosa a Guendalina Tavassi:

“Lei davanti al cibo si trasforma in una bestia senza controllo, capace di fare qualsiasi cosa…”

E sugli altri naufraghi non ha nascosto di credere non abbiano dignità in ciò che fanno. Insomma una cosa è certa: l’attore non ha sicuramente tanti peli sulla lingua.