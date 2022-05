Iva Zanicchi ci va giù pesante: “Rissa Sgarbi-Mughini? Sembravano ubriachi”

Rissa Sgarbi-Mughini, la cantante non perdona: “E’ stato un brutto episodio”

Da giorni non si fa altro che parlare della rissa tra il celebre critico d’arte e lo scrittore e intellettuale durante una puntata del Maurizio Costanzo Show: era una serata in allegria, molto piacevole, quando a un tratto la situazione è degenerata, e a raccontare il tutto ci ha pensato Iva Zanicchi al settimanale Nuovo Tv, dove ci è andata giù pesante dicendo che “è stato un brutto episodio. Sembravano due ubriachi al bar”.

Iva Zanicchi svela: “Vittorio Sgarbi ha ammesso che si è esagerato”

Tanti telespettatori si sono divertiti come non mai di fronte alla rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini nel celebre show di Maurizio Costanzo. E dire che era partita come una serata innocente, volta al divertimento, e invece complice l’argomento Russia-Ucraina, gli animi dei due si sono accesi: per il critico è uno scandalo che la guerra colpisca l’arte mentre per lo scrittore certi artisti avrebbero dovuto dissociarsi velocemente. Alla fine Mughini si è alzato dalla sedia e ha spintonato Sgarbi facendolo ruzzolare a terra. Insulti, caos, facce divertite come quella di Paolo Bonolis (subito diventata un meme) e sconvolte come quella di Iva Zanicchi, che continua la sua intervista svelando che alla fine anche il critico d’arte ha ammesso che “si è esagerato”, e infatti il conduttore ha ammesso che ci fosse un clima da osteria.

Maurizio Costanzo Show rissa, parla la cantante: “Mughini? Non mi ha neanche salutato”

Retroscena curiosi, quelli di Iva Zanicchi sulla rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, soprattutto su quest’ultimo, dicendo che non l’ha neanche salutata, e che di solito è uno che se ne sta parecchio sulle sue. Ci è rimasta male per la rissa, certo, perché è stato un brutto episodio più si andava avanti e più tutti erano dispiaciuti. Si è anche spaventata perché il critico d’arte è caduto a terra andando a sbattere uno dei quadri che si era portato dietro per una piccola lezione tenuta di fronte a un pubblico entusiasta. Insomma, incidenti che capitano che però ha fatto alzare, e di molto, lo share della puntata.