Drusilla Gucci non perdona Francesco Chiofalo: “Sono in fase meditativa”

Francesco Chiofalo, la fidanzata l’ha saputo dopo il loro confronto: “Aveva accettato la proposta di Malena”

Nella nuova puntata del programma pomeridiano che vede al timone Barbara d’Urso tra gli ospiti c’è stata Drusilla Gucci, che sembrava avesse perdonato il suo fidanzato mentre invece non è stato così. Quest’ultima ha fatto capire di essere rimasta nuovamente delusa dall’atteggiamento del suo amato, per aver appreso soltanto dopo che in realtà lui aveva accettato la proposta di passare la notte con Malena prima di chiederle scusa. La conduttrice ha aggiornato i telespettatori sulla scelta della sua ospite affermando: “Non l’ha assolutamente perdonato”. A rompere il silenzio è stata poi direttamente la 26enne originaria di Firenze: “Sono in fase meditativa, arrabbiatissima no, ma lui aveva accettato questa proposta io non me ne ero mica accorta, mi ero persa quel pezzetto”.

Drusilla Gucci si è arrabbiata con il fidanzato. Barbara D’Urso: “Pensavo che lei giocasse”

Drusilla Gucci è stata nuovamente ospite di Pomeriggio 5, e per iniziare la conduttrice si è espressa sul fatto che lei è rimasta delusa dal suo fidanzato Francesco Chiofalo dopo che lo stesso ha ricevuto una proposta da parte di Malena attraverso un videomessaggio, cioè quella di trascorrere una notte con lui nella villa de La Pupa e il Secchione Show. Addirittura l’ereditiera ha deciso di mettere in pausa la sua storia d’amore con il pupo, una scelta che lui ha avuto modo di apprendere durante la semifinale del reality show in onda su Italia Uno il martedì sera. Barbara d’Urso non ha nascosto che inizialmente credeva che l’ex naufraga stesse scherzando:

“Pensavo che un po’ giocasse facesse un po’ di show, facciamo un po’ di televisione, c’è stato questo gioco con Malena e ho detto si sta prestando al gioco televisivo invece non è così, perchè è davvero è arrabbiata“.

Barbara d’Urso difende il concorrente del suo programma: “Non me lo toccate”

Dopo che la 26enne ha fatto sapere che prima di avere il confronto con il suo amato non si è accorta che lo stesso aveva accettato la proposta di Malena, la conduttrice ha precisato: “Io ho chiesto accetti la proposta di dormire una notte insieme e lui ha detto si starò con le mani in tasca”. L’ereditiera non ha nascosto il suo fastidio: “Dormisse da un’altra parte”. Enrica Bonaccorti ha elogiato la 26enne: “E’ un amore, io la vorrei vedere con un principe accanto”, invece la conduttrice ha difeso il concorrente del suo programma che di recente è stato bacchettato: “E’ carino, non me lo toccate perchè è veramente un babà, è un patatone“. Alla domanda: “Sei ancora in pausa di riflessione senza che lui lo sappia”, la pronipote di Guccio Gucci invece ha risposto: “Lo saprà presto, quando uscirà ne parleremo e risolveremo”.