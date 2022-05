Le Iene, gran colpo di Belen Rodriguez: stasera ospite Stefano De Martino

Stefano De Martino ospite del programma di Italia1: cosa farà in diretta con la compagna

Andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.15 su Italia1, l’ultima puntata stagionale de Le Iene. Il programma ideato da Davide Parenti chiuderà con il botto, ospitando il compagno della conduttrice argentina. Proprio così! Tra gli ospiti del 25 maggio ci sarà il marito di Belen Rodriguez. La conduttrice è reduce da un anno da incorniciare, dopo aver esaudito il desiderio di condurre il programma di approfondimento e attualità che ha sempre sognato, duettando con Teo Mammucari, ha anche ritrovato l’amore accanto al ballerino nato nella scuola di Amici. Stasera per suggellare il loro ritorno di fiamma saranno in diretta insieme e sicuramente regaleranno tanti simpatici siparietti al pubblico di Italia1. Non è escluso che la coppia approfondisca proprio il loro rapporto, del resto la conduttrice non si è mai nascosta e ha parlato sempre con molta schiettezza della sua vita all’interno della trasmissione di Italia1, toccando temi profondi come le insidie del web e lanciando frecciatine proprio al compagno.



Le Iene, anticipazioni puntata 25 maggio: tutti gli ospiti e i servizi di questa sera

Non sarà soltanto Stefano De Martino l’ospite dell’ultimo appuntamento del programma di Italia1, insieme a lui infatti ci sarà anche Marracash. Accanto a Belen Rodriguez, pronta per le vacanze dopo le fatiche televisive, e Teo Mammucari ci saranno come sempre i comici Max Angioni e Eleazaro Rossi. Tra i servizi questa sera ci sarà quello di Filippo Roma che incontrerà Giorgia Meloni e Matteo Salvini per parlare del tema delle concessioni balneari, il centrodestra infatti chiederebbe il rinvio dello stop alle proroghe, previsto per il 2024. Matteo Viviani invece questa sera incontrerà Alice, la ragazza con diparesi spastica che come documentato dal programma ideato da Davide Parenti aveva provato l’ebbrezza di stare per la prima volta in piedi grazie a un esoscheletro robotico. Oggi la ragazza, che si è iscritta all’università, racconterà come ha trascorso l’ultimo anno, commentando l’esperienza sugli scii e il suo lancio con il paracadute.

Belen Rodriguez pronta per l’ultima puntata de Le Iene: ecco chi sarà stasera la vittima dello scherzo

Intanto questa sera in diretta su Italia1 verrà mostrato anche lo scherzo architettato per Christian Abbiati. L’ex portiere del Milan cadrà nelle grinfie di Nicolò De Devitiis, e ad aiutare l’inviato sarà proprio la figlia del campione, Giulia. L’appuntamento perciò con l’ultima puntata stagionale del programma di Italia1 è per questa sera a partire dalle 21.15.