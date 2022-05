L’Eredità, il campione lascia senza parole Flavio Insinna e gli rivela…

La rivelazione del nuovo campione de L’Eredità: “Durante il lockdown io e mia mamma…”

Non si aspettava le bellissime parole che gli ha rivolto il nuovo campione in carica, Flavio Insinna, pochi minuti prima della fine della puntata di oggi, venerdì 20 maggio 2022, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1: in attesa di scoprire se la risposta da lui scritta sul cartellino fosse quella esatta, Elia ha svelato al conduttore

Durante il primo lockdown, io vivevo con mia mamma e ogni giorno non vedevamo l’ora che andasse in onda questa trasmissione per giocare con te…

“Se oggi sono qui è grazie a mia madre, è stata lei a spronarmi e a convincermi a partecipare, l’ha fatto perchè ho indovinato più volte la risposta corretta alla ghigliottina giocando da casa”. Frasi, quelle del giovane concorrente, che hanno emozionato Flavio Insinna, il quale ha subito mandato un saluto attraverso le telecamere proprio alla mamma.

L’Eredità, finita male la puntata di oggi: il concorrente non ha vinto gli oltre 26.000€ in palio

Rivelazioni a parte, si sarebbe potuta concludere decisamente meglio la trasmissione oggi: il nuovo campione Elia, infatti, pur avendo giocato benissimo, non è riuscito a portare a casa i 26.250€ in palio, dando come risposta ‘FORZA’. Gli indizi che l’hanno indotto in tale direzione sono stati i cinque indicati nella foto in alto, ossia ‘animo’, ‘perdere’, ‘mare’, ‘economica’ e ‘tutta’. La risposta che lo avrebbe fatto vincere era invece ‘TRANQUILLITÀ’. Si è chiusa, quindi, senza festeggiamenti la trasmissione, proprio com’è successo ieri, con il precedente campione che ha avuto decisamente molta sfortuna… Flavio ha comunque fatto i suoi complimenti al concorrente, per la sua prima ghigliottina, ricordando poi ai telespettatori l’appuntamento con la finale di The Band, in onda questa sera su Rai1 con Carlo Conti.

Domani l’appuntamento speciale del quiz in onda in prima serata con Flavio Insinna e tanti ospiti

Ricordiamo che domani, sabato 21 maggio, L’Eredità andrà in onda anche in prima serata, con un appuntamento speciale che verrà trasmesso a partire dalle 21.30 circa, nel corso del quale giocheranno come concorrenti alcuni personaggi famosi, i quali, in caso di vittoria, devolveranno ovviamente in beneficenza la cifra in palio.