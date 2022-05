L’Eredità: campione sfiorato dalla paura per una frase di Flavio Insinna

Panico sfiorato alla ghigliottina, Flavio Insinna al concorrente: “Hai pensato che la risposta…”

Ha temuto per un attimo di dover tornare a casa a mani vuote il campione Marcello sul finire della ghigliottina nella puntata di oggi, martedì 17 maggio 2022, del seguitissimo quiz del preserale di Rai1, nel momento in cui il conduttore gli ha fatto credere di aver sbagliato la risposta, ma subito dopo ecco arrivato all’improvviso e inaspettatamente il lieto fine tanto sperato! La risposta corretta era proprio quella da lui scritta sul cartellino, ossia ‘INSEGNANTE’, eppure Flavio, spiegando i collegamenti con i cinque indizi, ha detto a Marcello: “Ti ha sfiorato il pensiero che la risposta potesse essere ‘maestro’…?”. E’ stato in quel momento che il concorrente ha pensato davvero di aver fatto un errore madornale perdendo l’alta cifra in palio, e invece subito dopo ecco il colpo di scena.

Campione Marcello, vinti 20.000€ alla ghigliottina de L’Eredità: i complimenti del conduttore

Non era ‘MAESTRO’ ma ‘INSEGNANTE’ la risposta vincente del gioco finale nel programma condotto da Flavio Insinna stasera, motivo per il quale il campione in carica ha chiuso la puntata esultando, tra gli applausi del pubblico presente in studio e il brindisi dei prof Andrea Cerelli e Samira Lui. Per lui 20.000€. Una ‘degna conclusione’, quindi, citando un indizio e la risposta della ghigliottina di ieri sera, che è invece terminata con una mancata vittoria ma anche con un appello toccante fatto dal conduttore. E domani Marcello potrà ritentare la fortuna, se risciurà a difendere il suo titolo di campione battendo tutti gli avversari e arrivando di nuovo al gioco finale, che ogni sera prima del TG1 incolla per alcuni minuti milioni di telespettatori al piccolo schermo.

Flavio Insinna reduce dal successo del film A muso duro, trasmesso ieri sera su Rai1

Quiz del preserale a parte, ricordiamo che ieri in prima serata il conduttore è stato il protagonista del film A muso duro, nel quale ha interpretato il dottor Antonio Maglio, realmente esistito. La pellicola (che ha lanciato con un’ospitata a La vita in diretta) ha avuto un grande successo, battendo L’isola dei famosi con un totale di oltre 4milioni di telespettatori.