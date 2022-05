Lorella Cuccarini vuota il sacco sugli avversari: “Giochiamo a carte scoperte”

La maestra di Amici incontra i suoi allievi e chiede verità

Mancano solo due giorni alla Semifinale di Amici e non solo gli allievi sono pieni d’ansia e carichi a mille. Anche i professori, infatti, non nascondono la propria agitazione e la propria voglia di combattere per conquistare almeno un posto per la Finale. Per questo motivo oggi Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno voluto incontrare i propri allievi rimasti in gara, Serena Alex e Sissi. La prima a prendere la parola è stata la Cuccarini che ha chiesto ai ragazzi cosa pensano delle squadre avversarie. “Giochiamo a carte scoperte” ha detto l’insegnante chiedendo la massima sincerità. Anche lei però si è espressa sugli allievi delle squadre Zerbi-Celentano e Peparini-Pettinelli, soprattutto per quanto riguarda i cantanti. Pur avendo riservato dei complimenti a Luigi e Albe Lorella non ha potuto fare a meno di sottolineare quelle che secondo lei sono le carenze degli allievi altrui.

Lorella Cuccarini per la prima volta parla dei cantanti avversari

Vediamo nel dettaglio cos’ha detto Lorella Cuccarini sugli allievi di canto delle altre due squadre. Per quanto riguarda Luigi, allievo di Rudy Zerbi, Lorella ha rivelato che all’inizio dell’anno accademico non gli avrebbe dato nemmeno un banco. Secondo Lorella l’allievo è cresciuto tanto ed è anche molto versatile. Tuttavia ha aggiunto:

“Credo che la versatilità non sia un valore fondamentale”.

La maestra di Amici ha poi aggiunto che secondo lei Luigi non ha ancora una strada ben definita. Per quanto riguarda invece Albe Lorella ha detto che è migliorato molto nella fase Serale. Inoltre secondo la Cuccarini, provocata da Rudy Zerbi, l’allievo funziona molto bene dal punto di vista discografico. Per quanto riguarda però i punti deboli ha detto che lo trova poco originale.

Il parere degli allievi di Amici sui compagni

Infine anche Alex e Sissi hanno detto il loro parere. Per quanto riguarda Alex si è trovato d’accordo con Lorella Cuccarini sul fatto che Albe sia molto migliorato. L’allievo ha evitato di sparare a zero sui compagni, compreso Luigi. Poi ha detto che rispetterà il parere dei giudici ma che non crede di avere qualcosa in meno degli avversari. Anche Sissi è stata di poche parole ed ha evitato critiche pesanti. Tuttavia secondo Sissi Luigi è molto forte ma non ha mostrato tanti colori.