LPS cantanti Slovenia Eurovision: nomi, età, significato nome gruppo, canzone

LPS: tutto quello che si deve sapere sulla band musicale della Slovenia

Questa sera su Rai1 andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, l’evento musicale più importante del mondo, dove partecipano i paesi più importanti del mondo, portando la loro musica, la loro cultura e il loro spirito. Tra i tanti paesi partecipanti anche la Slovenia con il gruppo musicale LPS: la band si è formata nel 2018 da Filip Vidušin, Gašper Hlupič, Mark Semeja, Zala Velenšek e Žiga Žvižej e all’epoca era un gruppo musicale di ispirazione teen, mentre oggi si è smarcato da quel termine. Non è nota la loro età, ma sono davvero giovanissimi, e pronti a tutto per vincere.

Eurovision: chi sono LPS e qual è il significato della loro canzone

LPS per cosa sta? Sta per Last Pizza Slice, tradotto: ultima fetta di pizza. Ma soprattutto tutti si staranno chiedendo qual è il significato dietro il titolo della loro canzone, ovvero Disko. Il brano parla di una sofferenza d’amore: il protagonista osserva la sua amata con un altro e allora cade in una fantasticheria ovvero un ballo in discoteca insieme. Il pubblico, ascoltandola, potrà riassaporare l’atmosfera della disco, e infatti si ballerà a più non posso. I generi che la band della Slovenia hanno attraversato sono davvero tanti: dal pop al funk passando per il rock, il blues e il jazz. Secondo l’ordine di uscita dovrebbero esibirsi per quinti proprio stasera durante la prima semifinale, ovviamente a Torino. Il loro profilo Instagram è il seguente: @lps_band.

Eurovision Song Contest 2022, al via stasera: la scaletta della prima serata

Questa sera andrà in onda la prima serata ufficiale dell’Eurovision Song Contest, la prima semifinale: in finale l’Italia lo è già di diritto quindi Mahmood e Blanco potranno assaporare le esibizioni dei paesi in gara tranquillamente seduti sul divano, mentre la Slovenia dovrà lottare per aggiudicarsi un posto all’ultima sera. A condurre ci sarà il tiro composto da Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini e la scaletta di stasera è pronta.