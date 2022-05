Mahmood pronto a stupire sul palco dell’ESC: “Sicuramente vi sorprenderemo”

Il cantante svela cosa faranno con Blanco sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022

Finalmente ci siamo: stasera andrà in onda la finale dell’ESC 2022. Mahmood e Blanco faranno conoscere al mondo intero Brividi, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo lo scorso febbraio e che è stata in cima alla classifica dei singoli più venduti per diverse settimane. Alla vigilia del debutto Mahmood è stato intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Cosa faranno stasera sul palco di Torino? Risponde il cantante di Soldi: “Sicuramente vi sorprenderemo”. Brividi dura in origine 3 minuti e 19 secondi, per le regole dello show il brano non deve superare i 3 minuti, motivo per il quale partiranno a cappella senza la breve introduzione e hanno tagliato un pezzo alla fine. Al momento il brano è uno dei più ascoltati cosi come successe l’anno scorso con Zitti e buoni dei Maneskin. Sarà di buon auspicio?

Mahmood, tour trionfale: “Sono molto contento perché…”

Il cantante, che ha già partecipato all’Eurovision nel 2019 a Tel Aviv con Soldi, non si vuole sbilanciare perché è scaramantico. I favoriti al momento sembrano essere i Kalush Orchestra dell’Ucraina. Il cantante italiano spera che sul palco di Torino venga lanciato un messaggio di pace per quanto sta succedendo in quella Nazione. Ma Mahmood ha altri motivi per essere felice, il suo tour in giro per l’Europa è un successo:

“Sono molto contento perché sto facendo quasi tutti sold out pur cantando in italiano fuori dal mio paese: è una cosa inaspettata”.

Riprenderà il tour subito dopo l’ESC, a giugno si riposerà e a luglio ricomincerà con le ultime 12 date.

ESC 2022: il programma della finale in onda stasera su Rai1

Nella finale in onda stasera in diretta su Rai1 condotta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika alle 20 finaliste si aggiungeranno le “Big Five” ossia Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. La nazione che vincerà ospiterà la manifestazione il prossimo anno. Ospiti d’onore i Maneskin, vincitori della scorsa edizione, e Gigliola Cinquetti che vinse nel 1964 con “Non ho l’età”. I tre conduttori presenteranno in inglese, il commento in italiano sarà affidato a Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi.