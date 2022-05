Manuel Bortuzzo con l’ex, un video non lascia dubbi: ieri sera hanno fatto…

Manuel Bortuzzo sorpreso insieme alla ex fidanzata a guardare il film Tv sulla sua vita (VIDEO)

Ieri sera è andato in onda su Rai1 il film Tv sulla vita dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, il cui titolo è Rinascere. Proprio il ragazzo è stato ripreso ieri sera mentre seguiva il film in dolce compagnia. Difatti al suo fianco c’era la sua ex fidanzata storica Federica Pizzi (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo). In questo video i due sono sembrati essere molto complici e affiatati, tanto che sono stati molti sui social a dichiarare di credere che siano tornati insieme. Sarà davvero così?

Rita Dalla Chiesa difende il ragazzo dalle critiche: “Quanta cattiveria”

Purtroppo c’è anche da segnalare che sui social si è scatenato l’inferno dopo l’ennesimo avvistamento di Manuel Bortuzzo al fianco della sua ex fidanzata Federica Pizzi. Difatti ormai il ragazzo è stato preso di mira dal momento in cui ha deciso di troncare la sua storia d’amore con Lulù Selassié. Su twitter c’è anche chi ha dichiarato di credere che per lanciare il film avrebbe addirittura fatto della strumentalizzazione mediatica in questi giorni. Un post questo che ha fatto andare su tutte le furie la popolare conduttrice, che non ci ha pensato due volte a difendere il ragazzo, la cui ospitata a Verissimo non è stata gradita da Mara Venier: “Ma quale lucro??? In questo film c’è il suo dolore…Potevi esserci tu al suo posto quella sera…” Quest’ultima non ha poi fatto mistero di essere davvero esterrefatta nel leggere così tanti commenti cattivi sui social nei confronti di questo ragazzo: “Quanta cattiveria…”

Manuel Bortuzzo guarda il film sulla sua vita, Rinascere, insieme alla sua ex fidanzata. Beh va beh, come direbbe Alfonso Signorini. #Rinascere pic.twitter.com/CXVHiQOia5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 8, 2022

Ascolti Rinascere: vince la prima serata con il 18.49% di share, disastro Enrico Papi

Ma come saranno stati gli ascolti del film Tv dedicato alla vita di Manuel Bortuzzo? Molto bene. Difatti il lungometraggio andato in onda su Rai1 ieri sera è stato seguito da 3 milioni e 509 mila telespettatori con il 18.49% di share. Niente da fare invece per l’ultima puntata di Big Show su Canale 5, che purtroppo ha chiuso con poco più di un milione e 300 mila telespettatori con appena l’8.25%.