Ascolti, Domenica In ancora altissima: Mara Venier affonda il competitor

Domenica In non teme competitor: ancora una grande risultato in termini di ascolti per Rai1

La stagione sta per finire eppure il programma sembra non risentire affatto dei quasi nove mesi di messa in onda: anche ieri infatti, 15 maggio, Mara Venier ha registrato ascolti altissimi, in linea con quelli dei mesi scorsi, affondando la programmazione della concorrenza. Nello specifico, come apprendiamo da TvBlog che utilizziamo come fonte, a seguire la trasmissione pomeridiana di Rai1 sono stati, nella prima parte, quasi 3milioni di telespettatori: la media esatta è stata di 2milioni 758mila spettatori, con quasi il 22% di share (21.98% per l’esattezza); benissimo anche la seconda parte, vista da 2milioni 345mila telespettatori con il 20.13% di share; infine, il breve segmento conclusivo dal titolo ‘I saluti di Mara’ è stato seguito da 1milione 919mila spettatori con uno share del 16.75%.

Vittoria netta per Rai1: la trasmissione di Mara Venier ha battuto ancora la concorrenza

Risultati molto bassi, invece, per Scene da un matrimonio, letteralmente affondato da Domenica In: a trascorrere il pomeriggio domenicale di ieri in compagnia di Anna Tatangelo sono stati infatti 1milione 159mila telespettatori con il 9.54% di share. La trasmissione del primo canale ha quindi quasi doppiato il programma competitor. Nella seconda parte del pomeriggio, invece, su Rai1 Da noi… a ruota libera è stato seguito da 2milioni 4mila spettatori con il 18.3% di share, contro le repliche di Verissimo che nella presentazione hanno ottenuto 1milione 109mila spettatori, share del 9.69%, nella prima parte, 1milione 310mila telespettatori con l’11.84% di share e nella seconda 1milione 345mila spettatori, share del 12.24%.

Mara Venier al lavoro per la puntata speciale da mandare in onda in prima serata a fine maggio

Successo del pomeriggio a parte, ricordiamo che la conduttrice di Domenica In, prima di concedersi finalmente il meritato riposo estivo dopo le fatiche (e i successi, lo sottolineiamo ancora) di questa stagione, è attualmente al lavoro per la preparazione dell’appuntamento speciale che Rai1 trasmetterà il 27 maggio in prima serata che, pur andando in onda di venerdì, sarà dedicato alla trasmissione domenicale, non a caso si chiamerà ‘Domenica In Show’. Intanto nei giorni scorsi si è già saputa la data di ripartenza del programma a settembre: prima puntata prevista per l’11.