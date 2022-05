Aggressione Miriana Trevisan: oggi è arrivata un’altra testimonianza choc

Ex gieffina rompe il silenzio dopo la sua aggressione: “Ho un po’ di dolore alla gamba”

Ieri mattina Miriana Trevisan è stata vittima di un’aggressione choc in un parco a Roma. La donna, in una lunga diretta instagram, non ha fatto mistero di essersi davvero spaventata pensando che questa persona avrebbe potuto farle del male con una bottiglia rotta. In queste ultime ore la ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata contattata dalla fanpage instagram thepipol_cronaca per capire cosa sia successo. Ed in questa occasione la popolare showgirl ha subito voluto tranquillizzare tutti sul suo stato di salute, aggiungendo che al momento ha giusto un po’ di dolore alla gamba:

“Intanto voglio dirvi che sto bene…Ho un po’ di dolore alla gamba…”

La donna ha poi rivelato di non essere in grado di dire se questa persona fosse o meno un clochard.

Miriana Trevisan e il suo dramma: “Questa persona mi ha insultata pesantemente”

Successivamente la showgirl, sempre in questo intervento a thepipol_cronaca, ha anche dichiarato di essere stata insultata pesantemente in inglese da questa persona, la quale purtroppo è poi passata ai fatti scaraventando a lei e al suo amico un bidone della spazzatura addosso:

“Mi ha data della prostituta…E poi ci ha lanciato violentemente un bidone addosso pieno di vetri rotti…”

Un vero e proprio incubo per la ex concorrente del Grande Fratello Vip, la quale non ha potuto far altro che darsela a gambe: “Io avevo i tacchi ed è stato difficile…”

La showgirl aggredita confessa: “Sono stata minacciata con una bottiglia”

Miriana Trevisan ha poi concluso questo suo lungo sfogo raccolto dalla fanpage instagram thepipol_cronaca asserendo che ad un certo punto questa persona è anche arrivata a minacciarla con una bottiglia rotta:

“Continuava ad urlarmi dietro…Io ed Alessandro siamo fuggiti e abbiamo chiesto aiuto ad un uomo che abbiamo incontrato…”

Dopo la terribile aggressione la showgirl e il suo amico hanno raggiunto la loro auto e si sono chiusi dentro impauriti che questa persona potesse fare loro del male: “Una volta arrivati ci siamo chiusi…” La showgirl ha poi fatto presente che nel parco sono stati tanti ad aver assistito a questa violenza.