Nero a metà: Miguel Gobbo Diaz stupisce e si mostra in una veste inedita

Miguel Gobbo Diaz dal set al campo di calcio: giocherà con la Nazionale Attori

Continua senza battute d’arresto il grande successo di Nero a metà 3 che lunedì saluterà il pubblico di Rai 1 con l’ultima imperdibile puntata. Ancora una volta il trio vincente formato da Claudio, Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi ha conquistato il pubblico. E proprio Miguel, che interpreta l’amatissimo Malik Soprani, ha ottenuto la vera popolarità proprio grazie alla serie. E mentre l’attore sperimenta nuovi impegni, tra Netflix e spettacoli dal vivo, non manca nemmeno il suo impegno civile. L’attore, infatti, è entrato a far parte della Nazionale Attori e proprio oggi parteciperà ad una partita di beneficienza a Udine. “Ci vediamo a Udine con la Nazione Attori” aveva annunciato nelle scorse ore Miguel sul suo profilo Instagram. Poco fa, invece, arrivato negli spogliatoi dello Stadio Friuli, l’attore ha scritto: “Ci siamo”.

Inizia il conto alla rovescia per l’ultima puntata di Nero a metà 3: cosa succederà?

Mentre Miguel Gobbo Diaz si concentra sul campo di calcio i fan di Nero a metà 3 non vedono l’ora che arrivi lunedì sera. Il 9 maggio, infatti, andrà in onda l’ultima puntata della fortunata fiction di Rai 1 e finalmente tutti i nodi verranno al pettine. La squadra di Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) riuscirà a catturare Pugliani e a svelare tutti i misteri intorno alla morte dell’ex moglie Clara (Margherita Laterza)? Occhi puntati poi anche su Malik che farà una scelta importante tra Alba, la fidanzata Monica e Alex, il bimbo che vuole prendere in affido. E poi ancora, cosa nasconde Federico? Alba è in pericolo? E mentre Carlo rincontrerà Cristina, e il suo cuore sembrerà sobbalzare, Bragadin rischierà la vita durante una difficile operazione di Polizia.

La terza stagione di Nero a metà premiata dagli ascolti: si punta al seguito

La terza stagione di Nero a metà non ha che confermato il successo delle prime due stagioni. Da qui la scelta della Rai di mandarla in onda, con poco preavviso, in sostituzione della nuova serie tv Sopravvissuti con Lino Guanciale (slittata in autunno). Scelta che si è rivelata vincente dopo numeri poco felici di serie come Vostro Onore e Noi. La trilogia inizialmente prevista di Nero a metà, con le vicende personali di Carlo Guerrieri, si chiudono con la terza stagione. Ma gli attori, da Claudio Amendola ad Alessandro Sperduti, si dicono pronti a continuare con nuove storie. Cosa sceglierà di fare la Rai?