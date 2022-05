Nina Moric e la pesante accusa del figlio Carlos: “Hai minacciato di querelarmi”

Nina Moric attaccata duramente dal figlio: arriva l’affondo choc su instagram

In questi ultimi giorni Fabrizio Corona e la ex moglie sono finiti nuovamente sotto i riflettori per una incresciosa vicenda che non stiamo qua ad approfondire. Si segnala però che in queste ultime ore il figlio Carlos si è sfogato amaramente su instagram, lanciando una pesante accusa proprio a sua madre. Cosa ha detto? Il giovane ha rivelato che in questi giorni sua mamma lo avrebbe addirittura minacciato di querelarlo:

“Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi…”

Ovviamente il ragazzo non ha nascosto tutta la sua delusione per il modo in cui sua madre si sarebbe comportata: “Ha preferito 50.000 euro all’amore per suo figlio…Ho le spalle larghe…”

Fabrizio Corona si scaglia contro la sua ex moglie: “Tu non sai cos’è l’amore”

A stretto giro è intervenuto su instagram anche il popolare ex fotografo dei vip. E quest’ultimo, nelle sue storie sul social fotografico, non ha lesinato critiche nei confronti della sua ex moglie Nina Moric, arrivando a dire che non saprebbe amare il prossimo:

“Tu non sai cosa è l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio, la vita può essere stata cattiva con te quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa…”

Parole durissime che sicuramente non hanno lasciato spazio a possibili altre interpretazioni. Al momento la showgirl non ha risposto né al figlio Carlos né tantomeno al suo ex marito, che poco tempo fa ha attaccato Fedez.

Nina Moric nel mirino del suo ex marito: “Hai umiliato tuo figlio, sparisci per sempre!”

Fabrizio Corona ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram lanciando un’ultima accusa netta e precisa alla sua ex moglie, asserendo che avrebbe usato suo figlio dapprima per vendicarsi e successivamente per ottenere soldi:

“Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato sput**nato e fatto stare male per le tue follie…”

E con queste parole ha chiuso definitivamente qualsiasi tipo di rapporto civile con la ex moglie, non facendo mistero di non volerla vedere più neppure dipinta: “Dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita…”