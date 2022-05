Oroscopo fine settimana prossimo, Paolo Fox: previsioni 14 e 15 maggio

Paolo Fox, previsioni astrologiche del prossimo weekend: lo zodiaco dei primi quattro segni

Dalle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV riportiamo alcune anticipazioni su quella che è la situazione astrologica dei dodici segni zodiacali, relativa al fine settimana prossimo. L’oroscopo dei primi quattro segni dice quanto riportato di seguito.

ARIETE: nei prossimi giorni le coppie potranno risolvere un piccolo problema in casa; al lavoro, invece, sarà possibile dare un’impronta nuova rispetto al passato;

TORO: i single potranno cambiare orizzonti nelle giornate in arrivo; nella vita di coppia evitare la collera, anche se si devono superare problemi; il lavoro sta per entrare invece in una fase di recupero;

GEMELLI: non si escludono novità per chi lavora in proprio e attende l’esito di una causa; trascorso il weekend, fatta eccezione per martedì, la settimana sarà interessante per parlare d’amore;

CANCRO: le relazioni nate da tempo potrebbero subire qualche scossone; nel lavoro non è il momento di fare i preziosi.

Zodiaco del prossimo weekend: ecco le previsioni dell’oroscopo di sabato 14 e domenica 15 maggio di altri segni

Vediamo ora, invece, l’oroscopo di Paolo Fox del prossimo fine settimana del secondo gruppo di segni, ripreso sempre dalla fonte menzionata all’inizio dell’articolo.

LEONE: dopo il weekend le stelle promettono benessere che arriverà, per la precisione, a metà settimana; nel lavoro è importante ritrovare coraggio e combattività;

VERGINE: nel lavoro Mercurio contrario consiglia di risparmiare; in amore eventuali piccole dispute in questo periodo si possono risolvere meglio che in passato;

BILANCIA: eventuali impedimenti nel lavoro non devono far perdere di vista gli obiettivi; in questo periodo alcuni rapporti amorosi hanno bisogno di comprensione;

SCORPIONE: nella vita di coppia è importante cercare di risolvere ogni problema con saggezza.

Paolo Fox e le previsioni del weekend: ecco cosa dicono gli astri per gli ultimi quattro segni

Infine, ecco l’oroscopo del 14-15 maggio 2022 dei segni rimanenti (le stelle di oggi, invece, l’astrologo le ha anticipate con le previsioni di ieri).

SCORPIONE: con un cielo così importante per i single sarà difficile non innamorarsi; in amore, invece, è tempo di buone notizie per chi vuole avere dei figli;

CAPRICORNO: quello attuale non è il periodo migliore per fare salti nel buio per quanto riguarda il lavoro; attualmente sembra inoltre che l’amore non soddisfi;

ACQUARIO: nel fine settimana, esattamente domenica, non si escludono piccole tensioni nella vita di coppia; nel lavoro, invece, Giove in questo periodo favorisce le scelte che si fanno;

PESCI: il weekend prossimo porterà incontri a coloro che sono single; nel lavoro sono in arrivo successi e consensi per tutti coloro che lavorano in proprio.