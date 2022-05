Paolo Fox mette in guardia, rischio truffe sull’oroscopo: “Non vendo nulla”

Attenzione ai tentativi di truffa, l’avvertimento dell’astrologo: “Non vendo niente!”

Non è la prima volta che un personaggio famoso viene preso di mira e utilizzato, a sua insaputa, per promuovere la vendita di particolari prodotti in rete. E ciò che è successo a Paolo Fox: durante lo spazio dell’oroscopo della settimana andato in onda nella puntata de I Fatti Vostri di oggi, lunedì 16 maggio 2022, l’astrologo più amato e seguito dagli italiani si è infatti sentito in dovere di mettere in guardia i suoi fans nonché telespettatori del programma del mezzogiorno di Rai2 da chi, in rete, si spaccia per lui per vendere prodotti contro il malocchio, diciamo così.

La magia e i talismani secondo me non valgono niente, guardate che io non vendo nulla su internet

ha asserito.

Oroscopo, Paolo Fox mette in guardia i telespettatori de I Fatti Vostri: “Non fatevi fregare”

“Fate attenzione, non lasciatevi ingannare” è stato l’avvertimento fatto da Paolo Fox ai suoi fans, puntualizzando

Ci sono persone che si spacciano per me e tentano di vendere delle cose in internet, questa cosa devo dirla: io non vendo proprio nulla!

Fatto tale chiarimento, l’astrologo è tornato sulle previsioni della settimana, come ogni lunedì con la classifica dei segni dal dodicesimo al primo posto.

“Quando sorride Salvo Sottile, sorridiamo tutti”, le parole dell’astrologo al conduttore de I Fatti Vostri

Sul finire delle previsioni, nel momento in cui è arrivato a parlare del segno che si è posizionato al secondo posto della classifica, ossia l’Acquario, che è il segno zodiacale di Salvo Sottile, Paolo Fox ha fatto invece un po’ un’allusione al successo che in questa stagione, ormai prossima alla fine, il programma ha avuto, dicendo “Quando sorride lui sorridiamo tutti”, aggiungendo poi “Salvo ha un sorriso che trascina”.

Come appena anticipato, la stagione sta per finire perciò le apparizioni dell’astrologo nel programma stanno per terminare: come ogni anno lo ritroveremo poi, ovviamente, a settembre, ma per tutta l’estate il suo oroscopo sarà comunque in edicola sulle pagine del settimanale DiPiùTV, dal quale abbiamo tratto il pezzo sulle previsioni di oggi e di domani che abbiamo pubblicato questa mattina.