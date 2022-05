Oroscopo Paolo Fox: classifica settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Paolo Fox svela i segni più fortunati della settimana a I fatti vostri

Consueto appuntamento con il noto astrologo Paolo Fox, intervenuto nella puntata odierna de I fatti vostri per aggiornare i telespettatori sulla situazione dei segni. L’esperto di astri ha svelato la classifica per quanto riguarda i giorni dal 30 maggio al 5 giugno 2022. Vediamo in questo paragrafo quali sono i segni dello zodiaco che faticheranno un po’ di più in questi giorni che ci avvicineranno all’estate, arrivata in anticipo in gran parte dell’Italia viste le temperature bollenti:

SCORPIONE: alcuni di voi si sentono fuori gioco, siete vulnerabili. Basta poco per farvi cambiare umore. Dodicesimo posto in classifica.

PESCI: undicesimo posto in classifica, dovete recuperare e manovrare le corde del vostro animo.

SAGITTARIO: decima piazza, è un periodo d’attesa ma dietro l’angolo ci sono delle belle soddisfazioni.

ARIETE: nono posto, avete condotto per mesi la partita nei confronti del destino e adesso state rinascendo. Potreste ritrovarvi dei nemici.

Classifica della settimana dell’oroscopo: i segni intermedi

Dopo le prime previsioni svelate nelle scorse ore Paolo Fox si è poi soffermato su quelli che saranno i segni della fascia intermedia in questa speciale classifica dell’oroscopo a I fatti vostri.

BILANCIA: ottavo posto, Giove è in opposizione. E’ un momento in cui agite con i piedi di piombo, in amore molte cose sono pronte a risolversi.

CANCRO: siete convinti di alcune cose che potrebbero non essere come appaiono. Non tutti hanno la vostra sensibilità. Settimo posto.

CAPRICORNO: abbiamo una Venere molto importante, tanti progetti sono pronti a sbloccarsi. Sesta piazza in classifica.

TORO: quinto posto nella classifica di Fox. Potreste essere innamorati, avete fatto tanta strada anche se c’è stato qualche intralcio di recente.

Paolo Fox svela i segni più fortunati della settimana 30 maggio-5 giugno

Infine l’astrologo ha svelato i quattro segni nelle prime posizione della classifica:

VERGINE: quarto posto, nel fine settimana possibili buone notizie, non dite no all’amore

LEONE: gradino basso del podio, questo è un momento buono per agire, in amore però siete distanti.

GEMELLI: secondo posto, la vostra voce è un dono. Avete bisogno di dialogare.

ACQUARIO: è una settimana molto importante con stelle molto belle. Primi in classifica.