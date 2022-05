Oroscopo Simon & the stars: previsioni 9-15 maggio a Citofonare Rai2

Le previsioni dell’Oroscopo a Citofonare Rai2: i segni meno fortunati della settimana

Consueto appuntamento con l’Oroscopo di Simon & the stars, che nel corso della puntata odierna di Citofonare Rai2 ha svelato le previsioni dei segni zodiacali per quanto riguarda la settimana 9-15 maggio. Come sempre l’esperto di astri ha diviso i segni zodiacali in 3 categorie in base all’andamento del periodo: quelli meno fortunati (ai quali ha assegnato 1 cornetto rosso), quelli mediamente fortunati (quindi con 3 cornetti rossi) e quelli più fortunati (con i consueti 5 cornetti rossi). Vediamo, in questo paragrafo, le previsioni che oggi l’astrologo ha svelato per la nuova settimana, partendo dai segni che hanno ottenuto un solo cornetto:

CANCRO: tagliando di controllo sulle relazioni più recenti. Avete bisogno di una prova d’amore e sapere chi vi aspetta dall’altra parte. Il tempo vi aiuterà sia sul lavoro che in amore.

CAPRICORNO: in questo periodo siete in una situazione di precarietà, le cose non sembrano essere molto chiare. Presto arriveranno conferme che attendete. Occhio agli attriti in famiglia.

GEMELLI: fate attenzione alle spese in questo periodo, potrebbero risultare più del solito.

BILANCIA: Giove è in opposizione, non è un momento in cui accettate compromessi. Nei prossimi mesi avrete però giustizia.

Oroscopo Simon & the stars, le previsioni dei segni di mezzo

Passiamo adesso a vedere come andranno le cose ai segni di mezzo secondo l’oroscopo dal 9 al 15 maggio 2022 svelato da Simon a Citofonare Rai2, con tanti ribaltoni rispetto alla scorsa settimana.

VERGINE: da questa settimana Giove lascia l’opposizione, si stemperano delle situazioni tese. E’ una settimana che può portare notizie di lavoro importanti, state per ripartire alla grande.

PESCI: possibilità di movimento in arrivo, ma anche nuove ipotesi di lavoro. Attenzione a non farla troppo facile davanti a certe novità.

TORO: sale la posta in gioco in questo periodo, sono pronte a presentarsi delle nuove possibilità.

SAGITTARIO: punto di svolta, arrivate da mesi faticosi ma Giove molla le ostilità in questi giorni. La seconda parte dell’anno sarà di ripresa.

L’oroscopo a Citofonare Rai2, ecco chi ha ottenuto cinque cornetti

In conclusione l’astrologo Simon ha poi svelato il vertice di questa speciale classifica dell’oroscopo settimanale:

ARIETE: arriva Giove in questa settimana, possibilità di fare cose mai fatte prima. Ci sarà la possibilità di dire cose che vi siete tenuti dentro per tanto tempo, magari una proposta di matrimonio.

SCORPIONE: questa settimana cambiano le cose, da questo momento dell’anno seguite l’istinto che vi porterà nella direzione giusta.

LEONE: una settimana che rappresenta un punto di svolta, possibilità di crescita sul lavoro. Una conferma arriverà tra giovedì e venerdì.

ACQUARIO: corno d’oro della settimana. Da ora si riparte e si entra in una seconda parte dell’anno sulla cresta dell’onda. In arrivo soldi e amore.