Ospiti Da Noi a ruota libera, 29 maggio: puntata speciale per Francesca Fialdini

Francesca Fialdini, tutti gli ospiti della puntata del 29 maggio: ricco parterre per il talk di Rai1

Dalle anticipazioni sugli ospiti della puntata del 29 maggio di Da noi… a ruota libera si apprende che come sempre la conduttrice toscana avrà un ricco parterre di personaggi noti e non solo che si racconteranno senza filtri nel suo salotto. Si inizia con Roberta Capua che dal 6 giugno prenderà il posto di Alberto Matano e della sua La vita in diretta nel pomeriggio di Rai1. Dopo il successo dell’anno scorso, infatti, la conduttrice insieme a Gianluca Semprini terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 con Estate in diretta. Tuttavia il programma non andrà in onda a partire dalle 14.00, come lo scorso anno, ma dalle 17.00 alle 18.40. E l’elenco dei protagonisti è ancora lungo.

Da noi a ruota libera, ospiti del 29 maggio: arrivano Antonella Elia e Max Giusti

L’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini nella puntata di domenica 29 maggio del suo talk continua con l’arrivo di un altro conduttore, Max Giusti, che a partire da martedì 31 maggio sarà al timone della nuova edizione di Boss in Incognito su Rai1. L’imitatore e conduttore concederà una lunga intervista sia sulla sua vita privata che sulla sua prossima avventura televisiva fornendo dettagli e anticipazioni. E poi ancora nel salotto della domenica pomeriggio di Rai1 ci sarà anche la showgirl Antonella Elia, anche lei sarà al centro di una lunga intervista ricca di aneddoti e retroscena avendo lei in passato lavorato con i più grandi presentatori della nostra televisione come Corrado e Mike Bongiorno. E poi ancora spazio avrà una lunga intervista a Massimiliano Ossini, già volto noto e amato di Rai1 che nel mattino estivo di Rai1 condurrà UnoMattina a partire dalle 9.00 circa con al suo fianco la giornalista del Tg1 Maria Soave.

Ospiti del programma di Rai1: anticipazioni sulla puntata del 29 maggio

L’appuntamento con una nuova puntata di Da noi a ruota libera è per domani, 29 maggio, a partire dalle 17.20 circa su Rai1, accanto a tutti gli ospiti svelati nei paragrafi precedenti, la conduttrice toscana, che domenica scorsa ha avuto un pubblico speciale, racconterà nel sua trasmissione anche storie di gente comune che ha fatto girare la ruota della propria vita in modo positivo.