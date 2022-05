Raoul Bova non ha dubbi: “Ecco il perché del successo di Don Matteo 13”

Don Matteo 13, l’attore di Don Massimo ammette: “Contento degli ottimi ascolti” e svela il motivo

Dopo una settimana di stop dovuto all’Eurovision Song Contest 2022, la seguita fiction di Rai1 giunta alla sua tredicesima stagione ritorna in onda con un nuova puntata. Nonostante in queste ultime puntate si sia assistito al passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova gli ottimi ascolti non sono stati minimamente intaccati e di questo l’attore romano, in un’intervista SuperGuidaTv, oltre a dirsi felice e soddisfatto ha dato la sua personale spiegazione:

“Sono molto soddisfatto, contento e felice. Non me lo aspettavo. La gente continua a vederla e a rincuorarsi dopo tante brutte notizie, passano due ore in armonia sorridendo con la commedia ed un giallo interessante”.

Insomma, secondo l’attore romano, visto il delicato e difficile momento storico le persone hanno voglia di svagarsi con una bella serie leggera e divertente.

Raoul Bova ed il suo nuovo progetto al doppiaggio: “Divertente e stimolante”

Periodo particolarmente proficuo per l’attore romano che è impegnato nella fiction di Rai1 Don Matteo 13 me presto sarà anche su Canale5 nella nuova fiction Giustizia per tutti, in cui recita anche la compagna Rocio Munoz Morales. Ed inoltre si è cimentato anche con il doppiaggio, infatti presta la sua voce a Cip nel film di Disney plus Cip e Ciop agenti speciali. E sempre durante l’intervista su questa sua avventura, non nuova perché in passato ha prestato la voce ad un altro film Disney, Hercules, ha rivelato:

“È stato molto divertente e stimolante, il doppiaggio devo dire che è come una palestra per un attore. Devi lavorare soltanto con la voce, quindi è un ottimo strumento.”

Anticipazioni fiction di Rai1: torna in onda questa sera dopo lo stop di una settimana

Don Matteo 13 ritorna in onda questa sera, martedì 17 maggio, dopo lo stop di una settimana, tra l’altro torna con un doppio appuntamento sia stasera che anche giovedì 19 maggio. Protagonisti accanto a Don Massimo, Raoul Bova, troviamo il Maresciallo Cecchini, Nino Frassica, la Capitana Anna Olivieri, Maria Chiara Giannetta, ed il P.M Marco Nardi Maurizio Lastrico. Nel cast figura anche l’attrice Emma Valenti nei panni di Valentina che di recente ha rivelato un suo grande dispiacere.