S10 cantante Olanda Eurovision: età, significato nome, instagram, canzone

Eurovision Song Contest, chi è la cantante dell’Olanda S10: età, biografia e significato del nome

Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan questa sera daranno il via all’ESC 2022 con la prima delle sue semifinali che vedrà sfidarsi 15 canzoni in rappresentanza di altrettanti Paesi. E tra questi per l’Olanda gareggerà S10. In attesa di vederla sul palco della prestigiosa kermesse canora scopriamo qualcosa in più sulla cantautrice di Paesi Bassi. Il vero nome dell’artista è Stien den Hollander, è nata l’8 novembre del 2000 ed ha dunque 21 anni. È del segno dello Scorpione e sulla sua vita privata è molto riservata, infatti non si hanno informazioni se sia fidanzata o meno. Per quanto riguarda invece il suo nome d’arte il significato di S10 non è noto.

ESC 2022 anticipazioni: significato e titolo di De Diepte della cantante olandese

La giovanissima cantante dell’Olanda S10 ha deciso di partecipare alla kermesse canora con un brano nella sua lingua, e non in inglese come spesso accade, che in italiano si traduce con ‘In profondità’. Il testo del ritornello recita:

“Qui nelle profondità, io continuo a sentire il tuo nome oh amore mio, cosa dovrei fare sono nelle profondità e non voglio lasciarti andare.”

Mentre invece la cantautrice dei Paesi Bassi stessa nel presentare la sua canzone ha spiegato che tratta di una tematica molto importante come la salute mentale ed alla domanda se il palco dell’Eurovision fosse adatto per un tema del genere ha risposto che non ci sono limiti di comunicazione e che tutti i temi dall’amore alla protesta da quelli più leggeri a quelli più delicati possono trovare spazio.

S10 cantante in gara all’evento musicale: instagram e carriera

Dunque la cantautrice olandese si esibirà questa sera all’ESC 2022 con il brano De Diepte (qui è visibile la scaletta completa). La cantante pur avendo solo 20 anni ha già una carriera avviata. Ha esordito a soli 17 anni nel 2017 con il suo primo album Antipsychotica e nel 2018 pubblicò il suo secondo album Lithium. Entrambi i dischi prendono il nome da due farmaci comunemente prescritti per disturbi mentali, fra i temi principali dei suoi testi. Il successo in patria è arrivato nel 2021 con singolo Adem je in ed adesso con De Diepte punta a conquistare l’Europa. Il suo profilo instagram conta ben 85 mila follower.